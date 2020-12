Ölpreise geben etwas ab

Anzeige

London 18.12.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach unten. Nachdem es in den Vortagen kräftig aufwärts ging, nehmen die Investoren einen Teil ihrer Wochengewinne mit.



Die Ölpreise haben sich in den letzten Wochen nach oben bewegen können und wurden gestützt von der Aussicht auf eine Erholung der Nachfrage im nächsten Jahr. Mit der Ankunft von Impfstoffen hoffen die Investoren auf eine Normalisierung der Nachfrage, vor allem in der Luftfahrtindustrie. In den USA liegt die Nachfrage noch um rund 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau.