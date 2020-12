Köln (ots) -



- Dutzende Plug-in-Transporter von Ford haben im Rahmen des dreijährigen

Feldversuchs über 400.000 Kilometer in Köln, Valencia und London zurückgelegt

- Im Modellversuch schalteten Hybridfahrzeuge je nach gemessener Luftqualität

auf Null-Emissions-Fahrt um; innovativer Plug-in-Lieferwagen mit elektrischem

Kühlaggregat

- Wegweisende europaweite Studie belegt, dass hybridelektrische Fahrzeuge unter

Realbedingungen Vorteile bei Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit

erzielen



Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb, die mit aufstrebenden Technologien wie

Blockchain und dynamischem Geofencing gekoppelt werden, leisten einen wichtigen

Beitrag zu verbesserter Luftqualität in Innenstädten. Dies ist das Ergebnis

einer dreijährigen Studie von Ford, in deren Rahmen Dutzende Plug-in-Transporter

der Transit- und Tourneo-Baureihe mehr als 400.000 Kilometer in den Großstädten

London, Köln und Valencia zurückgelegt haben. Sie kamen in unterschiedlichsten

kommunalen und gewerblichen Flotten zum Einsatz. Dabei hat die breit angelegte

Untersuchung gezeigt: Neben den Menschen in den Städten selbst profitierten auch

die Unternehmen, die diese emissionsarmen Fahrzeuge eingesetzt haben, von deren

die Kombination von Geofencing- und Blockchain-Technologie noch weiter steigern.

Im Modellversuch wechselte ihr Antrieb je nach lokaler Luftqualität automatisch

in den rein elektrischen, abgasfreien Modus. Dabei hat Ford auch einen

innovativen Kühltransporter mit Plug-in-Hybridantrieb getestet, dessen

Kühlaggregat unabhängig von der Fahrzeugbatterie elektrisch betrieben wird. Er

unterstreicht die außergewöhnliche Flexibilität und die vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten der elektrifizierten Modelle aus der Transit- und

Tourneo-Baureihe.



"Unsere Forschungen haben gezeigt, dass Plug-in-Hybridfahrzeuge im Zusammenspiel

mit zukunftsweisenden Vernetzungs-Technologien wie dynamisches Geofencing und

Blockchain bei der umweltgerechten Transformation unserer Städte eine große

Rolle spielen können", betont Mark Harvey, Direktor Enterprise Connectivity bei

Ford Europa. "Mit der Option, ohne Reichweitensorgen emissionsfrei zu fahren,

bieten sich Plug-in-Hybride als praktische, flexible Alternative zu

Dieseltransportern an. Wir sehen sie als ideale Allzweck-Nutzfahrzeuge für alle

Aufgaben in Stadtzentren und Außenbezirken."



Der Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid und sein Pendant zur Personenbeförderung,

Der Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid und sein Pendant zur Personenbeförderung,
der Tourneo Custom Plug-in-Hybrid, wurden 2020 zum International Van of the Year







