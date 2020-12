Heidelberg (ots) - In Deutschland werden mehr als 98 Prozent aller Daten im

stationären Internet übertragen - nicht erst seit den Corona-Homeoffice-Zeiten.

Doch die Pandemie befeuert den Trend zu leistungsstärkeren Anschlüssen: Die

größten Netzbetreiber verzeichnen einen Anstieg um bis zu 70 Prozent, wie eine

aktuelle Verivox-Auswertung zeigt.



Neue Anforderung: Alles muss gleichzeitig funktionieren





Das über Festnetze abgewickelte Datenvolumen nimmt stark zu; für 2020 wird eineSteigerung von knapp 29 Prozent auf durchschnittlich 168 Gigabyte im Monat proAnschluss erwartet (VATM-Schätzung). Ein deutlicher Anstieg ist auch bei dengebuchten Surfgeschwindigkeiten festzustellen. Denn das heimische Internet mussmehr leisten als früher: Immer häufiger wollen Homeoffice, Homeschooling,Streaming und Gaming gleichzeitig über einen Anschluss abgewickelt werden.Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox, bestätigt dievermehrte Nachfrage höherwertiger Anschlüsse: "Bei den über uns gebuchtenTarifen für stationäres Internet zeigt sich ein klarer Highspeed-Trend:Anschlüsse mit 250 Megabit pro Sekunde im Downstream werden seit März so starknachgefragt wie nie zuvor."Bis zu 70 Prozent der Bestandskunden buchen schnellere TarifeDeutschlands größte Netzbetreiber verzeichnen allesamt ansteigende Buchungen fürhöherwertige Anschlüsse. So hat sich bei Vodafone im Zeitraum von Juli bisSeptember 2020 jeder dritte Neukunde für einen Gigabit-Tarif entschieden; imVorjahreszeitraum waren es lediglich 13 Prozent. Telefonica verzeichnet beischnellen VDSL-Anschlüssen erstmals seit drei Quartalen wieder einen Anstieg;die Zahl der VDSL-Kunden erhöhte sich im zweiten Quartal 2020 um 33.500. Bei der Telekom lag die Zahl der Glasfaserkunden Ende September 2020 um gut 12 Prozenthöher als im Vorjahreszeitraum.Der Bundesverband Breitbandkommunikation, der einen Großteil derTelekom-Wettbewerber vertritt, nennt noch höhere Werte. Demnach fragten imlaufenden Jahr bereits 49 Prozent der Bestandskunden nach einem Tarif-Upgrademit höherer Bandbreite. Beim Münchner Netzbetreiber M-net haben seit Beginn derCorona-Pandemie rund fünfmal so viele Bestandskunden ein Tarif-Upgrade aufmindestens 100 Mbit/s vorgenommen als im gleichen Zeitraum 2019. Die KölnerNetCologne verzeichnete im März unter Bestandskunden einen 70-prozentigenAnstieg bei Buchungen höherer Bandbreiten; seit September steigen diese erneutan.Preise höherwertiger Tarife sind gesunkenDie höheren Anforderungen ans heimische Festnetz dürften jedoch nicht der