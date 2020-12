Per nachbörslicher Unternehmensnachricht gab es gestern (endlich) von Sassy Resouorces ein Update zum More Creek Corridor. Der Startschuss für kommenden Newsflow?

Seit meiner Erstvorstellung von Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048) am 11.11.2020 ( Spannender neuer Player im Golden Triangle ) gab es vom Unternehmen leider nicht viel Neues. Der gesamte Markt wartet gespannt auf die Ergebnisse des letzten Bohrprogramms, deren Bohrkerne sich schon seit einer gefühlten Ewigkeit im Analyselabor befinden. Immer wieder kam es hier zu Verzögerungen, die nicht dem Unternehmen anzulasten sind, sondern auf die äußerst hohe Ausbuchungsquote dieser Labore und den damit einhergehenden Verzögerungen bei den Untersuchungen. Und selbstverständlich haben auch die mit Covid-19 verbundenen neuen Anforderungen und Restriktionen dazu beigetragen.

Immerhin konnte sich Sassy Resources in der Zwischenzeit das Alleineigentum am Foremont Gold-Silber Projekt sichern – auch das ein wichtiger Baustein für die Unternehmensstrategie.

Aber ansonsten war es bei Sassy vergleichsweise langweilig.

Ich sitze da übrigens mit Ihnen in einem Boot, denn auch ich habe Aktien von Sassy Resources an der Börse gekauft (Also Achtung: glasklarer Interessenkonflikt!).

Aber mal einen Schritt zurückgetreten und das Ganze möglichst „objektiv“ betrachtet:

Eigentlich hat das Management bislang einen super Job gemacht. Denn man muss natürlich bedenken, dass das Unternehmen erst seit August 2020 in der jetzigen Form existiert – und dafür wurde meine Meinung nach wirklich schon viel geschafft.

Und nun scheint es auch endlich weiter zu gehen!

Denn per nachbörslicher Unternehmensnachricht gab es gestern von Sassy ein Update zum More Creek Corridor mit folgenden Highlights:

Die hochgradige Gold-Silber-Erzgang-Mineralisierung in Kombination mit der Basismetallmineralisierung mit Edelmetallanreicherung erstreckt sich nun über einen Abschnitt von 7 Kilometern entlang des MCC.

Geophysikalische Flugvermessung für das Frühjahr 2021 geplant.

Historische Gehalte von u.a. 26,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), 85 g/t Silber (Ag), 8,6 Prozent Zink (% Zn), 2,2 % Kupfer (Cu) und 1,28 % Blei (Pb) aus Bohrloch FM04-32.

Das System ist in alle Richtungen offen.

Die ganze News in der deutschen Übersetzung durch IRW Press finden Sie hier:

Sassy durchteuft im Zuge von Bohrungen bei More Creek eine oberflächennahe VMS-Mineralisierung mit Edelmetallanreicherung

Sehr schöne und ermutigende Ergebnisse! Meiner Meinung nach ist Sassy hier genau auf dem richtigen Weg.

Allerdings warten wir nun immer noch auf die Ergebnisse von Westmore. Hier heißt es also: Weiter in Geduld üben.

Und auch das Unternehmensmanagement ist sich dessen ganz klar bewusst – nicht ohne Grund wird dieses Thema auch ganz offen in der News angesprochen (so etwas würden viele andere Unternehmen gar nicht erst machen und das Thema einfach still und heimlich unter den Teppich kehren….):

„Sassy weiß die Geduld seiner Aktionäre zu schätzen. Die Arbeit mit zwei separaten Laboren wird fortgesetzt, um die Rückstände bei der Analyse aufzuarbeiten. Diese Rückstände sind auf das hohe Arbeitsaufkommen in British Columbia im vergangenen Sommer und die Herausforderungen durch die anhaltende COVID-19-Pandemie zurückzuführen.“

Sie sind immer noch kein Abonnent des Stock-Telegraph? Abonnieren Sie hier meinen kostenlosen Newsletter und profitieren damit zuerst von gewinnbringenden Informationen! JETZT ANMELDEN

Meinem Gefühl nach wird Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048) ab Januar 2021 dann auch endlich auch mit dem richtig spannenden Newsflow durchstarten können. Auch dies wird in der News angedeutet:

„Die Phase-II-Bohrungen in der neuen Gold-Silber-Entdeckungszone Westmore umfassten 1.662 Bohrmeter in sechs Löchern. Die Analyseergebnisse stehen – ebenso wie die Ergebnisse von Hunderten von zusätzlichen Oberflächenproben auf dem gesamten Konzessionsgebiet Foremore – noch aus. Diese Ergebnisse werden so schnell wie möglich veröffentlicht, sobald die endgültigen geprüften Analyseergebnisse für mehrere Elemente vorliegen und eine erste Auswertung vorgenommen wurde.“

Ich weiß, das fällt manchen schwer – aber glauben Sie mir: Ohne Geduld werden Sie im Rohstoffspiel nicht wirklich langfristig erfolgreich sein. Und nur mit der notwendigen Portion Geduld werden Sie bei den richtig großen Gewinnern mit dabei sein.

Meine Strategie: Arschbacken zusammenkneifen, Weihnachtsplätzchen essen und sich auf den Januar freuen.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Freitag, 18. Dezember 2020 – 10:50 Uhr MEZ

Quellenangaben & Credits

Sassy Resources Corp.

IRW Press

Stockwatch

Stockhouse

wallstreet:online

Börse Frankfurt

Herausgeber

Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Kontakt über info@stock-telegraph.com

Verantwortlicher Redakteur

Dipl.-Kfm. Michael Adams c/o Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Wichtige Hinweise

Wir empfehlen grundsätzlich den Kauf von Aktien an der jeweiligen Heimatbörse. Sollten Sie im deutschen Handel kaufen wollen, achten Sie unbedingt auf eine faire Kursstellung und limitieren Sie Ihre Kauforder.

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Grundsätzlich können die Star IR GmbH, die Star Finance GmbH (früher Star Capital GmbH) und / oder Mitarbeiter dieser Unternehmen jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen oben vorgestellten Unternehmen halten, eingehen oder auflösen. Diese möglichen Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Eine Übersicht über die individuell je Unternehmen bestehenden möglichen Interessenkonflikte sowie weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf der Webseite von Stock-Telegraph.com unter ‘Hinweis zu Interessenkonflikten‘ Beachten Sie unbedingt auch unsere Ausführungen zum ‘Haftungsausschluss‘ und unseren ‘Risikohinweis‘.

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

1, 8

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt