Premium-Büroflächen bleiben trotz Pandemie gefragt - Unterschiedliche Mietpreisentwicklungen in den teuersten Lagen - JLL untersucht weltweit 100 Märkte

Frankfurt (ots) - Premium-Büroflächen erweisen sich im aktuellen Abschwung als

bislang widerstandsfähiger als das A-Büroflächen-Segment insgesamt. Laut dem

globalen "Premium Office Rent Tracker" von JLL (https://www.jll.de/de/trends-and

-insights/research/global-premium-office-rent-tracker-q4-2020) sind die Mieten

für Premium-Büroflächen in den wichtigsten Büromärkten gegenüber dem Vorjahr in

lokaler Währung lediglich um durchschnittlich minus 3,0 Prozent gesunken,

gegenüber einem Rückgang der effektiven Nettomieten auf dem gesamten

Büroflächenmarkt im A-Segment um minus 5,2 Prozent[1]. "Diese Entwicklung

bestätigt die weiter andauernde 'Flucht in Qualität'. Im Zuge der Anpassung von

Büroflächen-Anforderungen an eine 'neue Normalität' gewinnen Qualitätskriterien

nutzerseitig nämlich eine immer größere Relevanz", so Hela Hinrichs , Senior

Director, JLL EMEA Research & Strategy.



Asien nach wie vor dominant - Hongkong-Central behält nur noch knapp seine

Spitzenposition







Vergleich zu 2019 in vielen Märkten gesunken oder konstant geblieben. Trotz

eines starken Rückgangs um über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr bleibt

Hongkong-Central (2.584 USD / m² / Jahr) auch 2020 der weltweit teuerste

Büro-Teilmarkt . Die Mietpreisentwicklung in New York-Midtown (Platz 2 mit 2.531

USD / m²/ Jahr) zeigt dagegen 2020 aufgrund von Fertigstellungen im

Premiumsegment einen Aufwärtstrend. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen

Hongkong-Central und New York-Midtown innerhalb eines Jahres deutlich

verringert: von rund 50 Prozent auf 2 Prozent. Zur globalen Top 5 gehören noch

die Finance Street von Peking (2.070 USD / m² / Jahr), das Londoner West End

(2.038 USD / m² / Jahr) und - mit deutlichem Abstand - Tokio Marunouchi (1.827

USD / m² / Jahr).



6 der 10 teuersten Büromärkte weltweit befinden sich in der Region Asien-Pazifik

: neben Hongkong-Central in der Top-Position sind es Teilmärkte der chinesischen

(neben der Finance Street auch das CBD) sowie der japanischen Hauptstadt, neben

dem genannten Tokio-Marunouchi auch Tokio-Shibuya und Tokio-Shinjuku. Die

US-amerikanischen Technologiezentren Silicon Valley und New York-Midtown South

gehören ebenfalls zu den Top-10-Märkten weltweit.



Auf Platz 29 taucht Berlin als erste deutsche Metropole (958 USD / m² / Jahr) im

Ranking auf. Auch München (Platz 31, 930 USD / m² / Jahr) und Frankfurt (Platz

43, 849 USD / m² / Jahr) gehören zu den 50 teuersten Büromärkte weltweit.



Neben Berlin und Mailand (Platz 44, 835 USD / m² / Jahr) in Europa verzeichneten

auch die japanischen Metropolen Nagoya (Platz 12, 1.274 USD / m² / Jahr) und Seite 2 ► Seite 1 von 2



