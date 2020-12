Ludwigshafen (ots) - // Ein "Auf und Ab" in der rheinlandpfälzischen Chemie

prägt das wirtschaftliche Jahr - unter dem Strich stehen hohe Einbrüche.

Erholung durch zweiten Lockdown gedämpft. Langer Weg bis zum Vorkrisenniveau. //



"Für die Mitgliedsunternehmen der Chemieverbände Rheinland-Pfalz war dieses Jahr

wie eine Fahrt in der Achterbahn", fasst Hauptgeschäftsführer Bernd Vogler die

wirtschaftliche Entwicklung im Corona-Jahr 2020 zusammen. Seit dem Frühjahr

wechseln sich starke Rückgänge und leichte Erholung ab.





Betroffen sind Umsatz, Produktion und Aufträge. Insgesamt reicht die Erholungbei Weitem nicht aus, um das Vorkrisen-Niveau zu erreichen. Der zweite Lockdownhat die Erholung zusätzlich gedämpft. Die Chemieverbände rechnen damit, dass dieAuswirkungen bis in das übernächste Jahr reichen werden.// Krisenmanagement und Zusammenhalt in den Betrieben"In den Betrieben wurde viel Krisenmanagement betrieben, um die Mitarbeiter zuschützen. Besonders positiv war der Zusammenhalt aller Beschäftigten in der füralle Beteiligten außergewöhnlichen Situation", so Vogler.Die wirtschaftliche Betroffenheit der Unternehmen war unterschiedlichausgeprägt. Während zum Beispiel Reinigung und Farben für den Heimwerkermarktein Hoch erlebten, gab es insbesondere bei Herstellern von Basischemikalien undAutomobilzulieferern einen starken Einbruch."Die Gespräche mit Entscheidern zeigen, dass die Branche wenigstens bis 2022braucht, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen", so Vogler. Und weiter:"Das schmerzt. Einerseits brauchen die Unternehmen Zeit, um sich zu Erholen.Andererseits gibt es neue Herausforderungen zu stemmen, wie dieKlimaschutzpolitik und die geplante Neugestaltung der EU-ChemikalienverordnungREACH."// Konjunktur im Überblick (Januar bis Oktober 2020)Der Chemie-Umsatz geht um 12 Prozent auf 21 Milliarden Euro zurück. In denBüchern stehen 7,7 Prozent weniger Aufträge als im Vorjahr. Die Produktion sinktum 5,7 Prozent. Die Beschäftigung bleibt mit rund 46.500 stabil.Die Pharma-Branche verbucht 2,8 Milliarden Umsatz und damit 4,8 Prozent wenigerals im Vorjahreszeitraum. Grund ist ein sehr schwacher Inlandsumsatz, der um 30Prozent nachgab. Die Zahl der Beschäftigten ist mit rund 10.600 stabil.Die Kunststoffverarbeiter und Gummiwarenhersteller machten einen Umsatz von 4,2Milliarden Euro und lagen damit 8,4 Prozent hinter dem Vorjahresergebnis. DieProduktion zog seit April wieder an, liegt aber dennoch unter Vorjahresniveau.Die Zahl der Beschäftigten ging um 3,6 Prozent auf durchschnittlich 22.200zurück.Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzTobias GöpelT.: 0621 520 56 27E: tobias.goepel@chemie-rp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58222/4794577OTS: Chemieverbände Rheinland-Pfalz