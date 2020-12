MagForce: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG 1,17 Mio. Aktien zu einem Kurs von 4,00 Euro an institutionelle sowie qualifizierte Anleger platziert und dabei einen Emissionserlös von rund 4,7 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage solle mit den neu eingeworbenen Mitteln die Wachstumsstrategie finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Die Wachstumsstrategie umfasse dabei unter anderem die Fortsetzung und Beschleunigung des Roll-Outs der MagForce-Behandlungstechnologie in Europa. Hierfür sei geplant, Behandlungsgeräte zu errichten und diese an Schwerpunktzentren zur Behandlung von Gehirntumoren zu installieren. Zudem werde die Zulassungsstudie zur Prostatakrebshandlung in den USA von der Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. durchgeführt.