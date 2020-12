Rekord: Aktienfondsstrategie knackt erstmals die 1-Billion-Dollar Marke

Vanguard-Strategie verwaltet erstmals mehr als 1 Billion-Dollar

Laut Bloomberg-Recherche ist es dem Vanguard Total Stock Market Index Fund per Ende November 2020 gelungen, als erste Aktienfondsstrategie mehr als 1 Billion-Dollar an Volumen zu verwalten (um ganz genau zu sein betrug das Volumen per 30.11.2020 1,04 Billion-US-Dollar). Anders ausgedrückt verwaltete die Vanguard-Strategie mehr als eintausend Milliarden Dollar oder noch dramatischer ausgedrückt: mehr als eine Millionen US-Dollar zum Quadrat.

3551 Unternehmen befinden sich im Portfolio, davon allein 435 Millionen Apple-Aktien