Bain-Studie zur Entwicklung der Unternehmensgewinne / Das goldene Zeitalter der Profitabilität geht zu Ende

München/Zürich (ots) -



- Schon vor der Corona-Krise hat sich das Gewinnwachstum bei vielen Unternehmen

abgeschwächt

- Die Auswirkungen der Pandemie könnten diesen Trend beschleunigen

- Deglobalisierung, Fachkräftemangel und die Vorherrschaft von weltweit wenigen

Großunternehmen schmälern die Profitabilität

- Europas eher traditionelle Wirtschaft ist besonders stark betroffen, mehr

Widerstandskraft sowie Wettbewerbsfähigkeit tun not



In den vergangenen drei Dekaden kannten die Gewinne zahlreicher Unternehmen

weltweit nur eine Richtung: nach oben. Mit im Schnitt jährlich 7 Prozent sind

sie fast doppelt so stark gewachsen wie das Bruttoinlandsprodukt vieler

Industriestaaten (Abbildung). Doch diese goldene Ära neigt sich dem Ende zu. Zu

diesem Ergebnis kommt die Studie "Peak Profits" der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company und des Marktforschungsinstituts Oxford

Economics. Sie basiert auf Profitabilitätsanalysen von 13.000 börsennotierten

Unternehmen in 26 Ländern, in denen mit 72 Prozent der Großteil aller weltweiten

Gewinne erwirtschaftet wird. Dazu zählen auch Deutschland, Österreich und die

Schweiz.









Bereits vor der Corona-Krise haben sich in der industrialisierten Welt sinkende

Wachstumsraten angedeutet. Der Profitgipfel schien erreicht. Die globale

Rezession infolge der Pandemie könnte diesen Trend noch einmal verstärken.

Etliche Unternehmen müssen derzeit massive Gewinneinbrüche oder sogar Verluste

verkraften. Und das könnte länger so bleiben. "Selbst wenn sich die

Weltwirtschaft schnell wieder erholen sollte, der Druck auf die

Unternehmensgewinne ändert sich nicht", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter

Sinn. "Die Historie zeigt, dass schleichende Langfristtrends in Krisen innerhalb

kürzester Zeit durchschlagende Wirkung haben und sich entsprechende

Entwicklungen in dieser Zeit beschleunigen können."



Für die rückläufige Gewinnentwicklung sind zwei Faktoren ausschlaggebend. Zum

einen gibt es schon seit einigen Jahren eine Gegenbewegung zur Globalisierung.

Angesichts zunehmender Handelskonflikte organisieren Unternehmen ihre

Lieferketten neu und setzen nicht mehr nur auf die weltweit günstigsten

Zulieferer. Dass mehr lokal beziehungsweise regional produziert wird, drückt auf

die Margen. Zum anderen verändert der demografische Wandel die Arbeitsmärkte.

Nach dem Überangebot von Arbeitskräften zu Zeiten der Babyboomer mangelt es

zunehmend an Fachkräften. Daran wird auch der Corona-Schock nur bedingt etwas

ändern. Da künftig in vielen Branchen qualifiziertes Personal fehlt, werden die



