Die Bullen schwingen heute bei 1und1 Drillisch eindeutig das Zepter. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 21,19 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 21,20 EUR. Bei 1und1 Drillisch geht es jetzt also besonders hoch her!

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Demnach befindet sich 1und1 Drillisch in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 21,78 EUR verläuft. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer möglich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

