Schweizer Fondsmarkt legt wieder zu

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im November 2020 1'298’117 Mio. CHF (Oktober 2020: 1'232’825 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat entwickelten sich die Finanzmärkte überraschend erfreulich. Fast alle relevanten Aktienmärkte verzeichneten dabei zweistellige Zuwachsraten. Entsprechend erhöhte sich auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Erstmals seit längerer Zeit wurden per Saldo wieder mehr Gelder aus Fonds abgezogen als in diese investiert.

Der Nettomittelabfluss bewegte sich aber auf tiefem Niveau, und die einzelnen Fondskategorien wiesen stark unterschiedliche Bewegungen auf. Aktienfonds waren dabei mit einem Plus von 4.2 Mrd. CHF am oberen, Geldmarktfonds mit einem Minus von -2.5 Mrd. CHF am unteren Ende der Skala“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im November 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 11.84% (-4.61%), S&P 500 10.75% (-2.77%), EURO STOXX 50 18.06% (-7.37%) und SMI 9.28% (-5.89%) sowie SBI 0.05% (0.13%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.98% (-0.45%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 1.49%, gegenüber dem US-Dollar gewann er 1.02%.

Die Nettomittelabflüsse betrugen im November 2020 -102.2 Mio. CHF. Am meisten Zuflüsse verzeichneten Aktienfonds (4.2 Mrd. CHF), die höchsten Abflüsse gab es bei Geldmarktfonds (-2.5 Mrd. CHF) und Obligationenfonds (-1.8 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 43.35%, Obligationenfonds 30.99%, Anlagestrategiefonds 10.51%, Geldmarktfonds 8.38%.