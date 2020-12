Strengere Corona-Regeln in Italien? Regierungstreffen anberaumt

ROM (dpa-AFX) - Im Vorfeld einer Entscheidung der italienischen Regierung zu weiteren Corona-Regeln für Weihnachten hat die Region Venetien strengere Beschränkungen verabschiedet. Venetiens Präsident Luca Zaia will ab Samstag mit einer Ausgangsbeschränkung in seiner Region gegen die Entwicklung der Ansteckungszahlen vorgehen. Dem Beschluss zufolge soll es dann nicht erlaubt sein, sich nach 14 Uhr zwischen den Gemeinden zu bewegen. Ausnahmen gelten unter anderem, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen.

Unterdessen spekulierten italienische Medien über die Pläne der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte zur Pandemiebekämpfung. Ein Treffen war für Freitagabend geplant. Das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern könnte über Weihnachten und die Feiertage und zusätzlich über Silvester bis zum 3. Januar zur Roten Zone werden. Dann dürften die Italiener ihr Haus nur noch etwa aus medizinischen Gründen oder zum Arbeiten verlassen. Die meisten Geschäfte müssten schließen.

Der Präsident der Region Ligurien bezeichnete die Änderung der Corona-Regeln an wenigen Tagen über Weihnachten als "ungerecht". In seiner Region zeige die Kurve der Neuinfektionen stetig nach unten. Anfang des Monats hatte die Regierung bereits per Dekret strengere Regeln für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr erlassen. Ab dem 21. Dezember ist demnach das Reisen in ganz Italien eingeschränkt. Auch die Skigebiete sind dicht.

Mit den Regeln will die Regierung in Rom vermeiden, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken, zum Beispiel bei großen Familienfeiern zu Weihnachten. Italien wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. Bislang starben laut Gesundheitsministerium mehr als 67 000 Menschen mit Sars-CoV-2, und mehr als 1,9 Millionen Infektionen wurden registriert./jon/DP/jha