Golden Falcon Acquisition Corp. gibt Preisfestsetzung für das auf 300 Millionen US-Dollar erhöhte Initial Public Offering bekannt

Golden Falcon Acquisition Corp. (das “Unternehmen“) gab heute die Preisfestsetzung für sein Initial Public Offering bekannt. Das Angebot umfasst 30.000.000 Anteile, aufgestockt von ursprünglich 25.000.000 Anteilen, zu einem Preis von $10,00 pro Anteil. Die Anteile werden an der New York Stock Exchange („NYSE“) notiert und ab morgen, Freitag, 18. Dezember 2020, unter dem Börsenkürzel „GFX.U“ gehandelt. Jeder Anteil besteht aus einer Class-A-Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Optionsscheins. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Class-A-Stammaktie zu einem Preis von 11,50 US-Dollar pro Aktie. Sobald die aus den Anteilen zusammengesetzten Wertpapiere separat gehandelt werden, sollen die Class-A-Stammaktien und die Optionsscheine an der NYSE unter den Kürzeln „GFX“ bzw. „GFX WS“ notiert werden. Das Angebot wird voraussichtlich am 22. Dezember 2020 abgeschlossen.

Das von Makram Azar und Scott Freidheim geleitete Unternehmen wurde gegründet, um Zusammenschlüsse, Handel mit Wertpapieren, Vermögenserwerb, Aktienkäufe, Umstrukturierungen oder ähnliche Unternehmenszusammenschlüsse mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten durchzuführen. Obwohl das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss mit jedem Zielunternehmen und in jedem Sektor oder geografischen Ort verfolgen kann, setzt es den Fokus auf Unternehmen, die in den Sektoren Technologie, Medien, Telekommunikation und Finanztechnologie tätig sind und ihren Hauptsitz in Europa, Israel, dem Nahen Osten oder Nordamerika haben.

UBS Securities LLC und Moelis & Company LLC wurden als Joint Book-Running Manager für dieses Angebot und EarlyBirdCapital, Inc. als Lead Manager für das Angebot beauftragt. Das Unternehmen hat den Underwritern eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 4.500.000 weiteren Anteilen zur Abdeckung von eventuellen Mehrzuteilungen eingeräumt. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt kann, sobald er verfügbar ist, bei UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, oder telefonisch unter (888) 827-7275, oder per E-Mail unter olprospectusrequest@ubs.com angefordert werden.