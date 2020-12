Eigenständige Unternehmenseinheiten machen Carve-outs erfolgreicher / Dritter und letzter Teil der exklusiven PwC Deals-Studie "Unlocking value through carve-outs" Düsseldorf (ots) -

In einem zunehmend unsicheren und komplexen Marktumfeld werden strategische Unternehmensausgliederungen ("Carve-outs") immer wichtiger. Wie können Unternehmensentscheider Carve-outs möglichst erfolgreich gestalten? Diese Frage beantwortet der jetzt erschienene dritte und letzte Teil "Unlocking value through carve-outs" der exklusiven PwC Deals-Studie, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen Kantar und der Technischen Universität Darmstadt erstellt hat. An der Studie haben sich mehr als 150 Vorstände und Führungskräfte von Unternehmen der DACH-Region aus verschiedenen Branchen beteiligt. Ihr Jahresumsatz überstieg jeweils 300 Millionen Euro.

Entscheider kennen betriebliche Verflechtungen nicht gut genug

Ein wichtiges Ergebnis der Studie lautet: Mitentscheidend für den Erfolg eines Carve-outs ist die Komplexität der betrieblichen Verflechtungen, die zwischen der zum Verkauf stehenden Unternehmenseinheit und den nicht-verkauften Einheiten bestehen. Zu solchen Verflechtungen gehören beispielsweise zentralisierte Back-Office-Services oder integrierte Wertschöpfungsketten.

Die betrieblichen Verflechtungen strukturiert und regelmäßig zu bewerten, steigert den erzielbaren Preis, die Geschwindigkeit und die Transaktionskosten eines Carve-outs - und damit dessen Erfolg insgesamt. Allerdings unternehmen solch eine strukturierte Bewertung nur 24 Prozent der befragten Entscheider in vollem Umfang. 42 Prozent von ihnen gaben an, dies teilweise zu tun, und bei mehr als jedem fünftem Unternehmen (22 Prozent) fehlt solch ein strukturierter Bewertungsprozess. Dr. Joachim Englert, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Advisory bei PwC Deutschland, sagt: "Nur wer die operativen Verflechtungen im Detail kennt, kann ihre Komplexität reduzieren und damit Carve-outs erfolgreicher gestalten."