WSJ Intelligence führte eine neue internationale CEO-Umfrage für den globalen Technologie- und Geschäftslösungsanbieter NTT durch (TOKIO:9432). Die Umfrage konzentrierte sich auf die dringende Notwendigkeit komplexer digitaler Technologien, die es Unternehmen und Gesellschaften ermöglicht haben, inmitten der globalen Covid-19-Pandemie weiter zu funktionieren.

Die globale Umfrage von WSJ Intelligence umfasste 352 CEOs großer Unternehmen aus zehn großen Branchen in fünfzehn Ländern. Die befragten CEOs wurden nach der Rolle ihres Unternehmens in der Gesellschaft, ihren Strategien für soziale Auswirkungen, den beteiligten Stakeholdern und den Auswirkungen dieser Pandemie auf diese Strategien befragt. Diese Umfrage untersuchte auch das Vertrauen der CEOs in eine Reihe neuer und aufkommender Technologien und wie diese Innovationen der Welt helfen könnten, enorme soziale Herausforderungen wie die globale Lieferkette, die Zukunft von Arbeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu bewältigen.