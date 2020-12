HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat kurz vor dem Jahresende mit den betroffenen Beschäftigten alle Verträge zum Stellenabbau geschlossen und zeigt sich optimistisch, die Corona-Risiken 2021 unter Kontrolle halten zu können. "Das ist jetzt fest vertraglich vereinbart, alles auf freiwilliger Basis, so dass man auch da einen Haken machen kann", sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Freitag zur Umsetzung der geplanten Jobkürzungen. "Die Menschen werden bis Ende 2023 die Bank verlassen. Diese Restrukturierungsmaßnahmen sind voll bearbeitet."

Das Institut will sein Personal auf 2800 Mitarbeiter fast halbieren. Dies ist Teil eines Spar- und Umbauprogramms, mit dem die NordLB nach der staatlichen Rettung Ende 2019 wettbewerbsfähiger werden und die Kosten um 40 Prozent drücken soll. Dazu gehört auch der weitere Abbau der Altlasten aus faulen Schiffskrediten. Dieser sei 2020 "deutlich fortgesetzt" worden, berichtete Bürkle. "Von einem 20-Milliarden-Portfolio in der Spitze sind wir jetzt bei 2,9 Milliarden Euro" - das entspreche in etwa noch 360 Schiffen. "Da kann ich sagen: volle Planerfüllung trotz Corona." Neugeschäft gebe es hier nicht mehr: "Ende 2021 müssten wir weitgehend durch sein."