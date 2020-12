Lemgo blüht auf / Fraunhofer Institut in Lemgo setzt einen nachhaltigen Innovationsimpuls & installiert erste smartflower auf dem Innovation Campus Lemgo (FOTO)

Dortmund, Hagen, Hannover, Oberhausen, Lemgo, München, Hamburg (ots) -

Photovoltaik vor der eigenen Haustür



Seit August 2020 ziert die smartflower, die weltweit erste

All-in-one-Photovoltaikanlage, das westliche Eingangstor zum Innovation Campus

Lemgo auf dem Grundstück des Fraunhofer IOSB-INA. Aufgestellt und angeschlossen

wurde das Solarsystem vom IT-Dienstleister GREEN IT Das Systemhaus GmbH mit

Hauptverwaltung in Dortmund als Partner des Herstellers Smartflower Solar GmbH.



Geformt wie eine Blume, können sich die Solar-Module als einzelne Blütenblätter

auffächern und ausrichten. Die Blume kippt und dreht sich und folgt so dem Stand

der Sonne.





Dazu Prof. Jasperneite vom Fraunhofer Institut Lemgo: "Mit der gewonnenenSolarenergie speisen wir unsere eigenen Ladesäulen für Elektro- undHybridfahrzeuge. Zusätzlich verweist die Verbindung zwischen dezentraler,nachhaltiger und intelligent genutzter Energie und E-Mobilität auf unsereaktuellen Forschungsthemen bei Fraunhofer Lemgo. Darüber hinaus ist diesmartflower wirklich ein echter Hingucker."smartflower steht für eine Zeitenwende - auch in LemgoDie smartflower liefert dank ihrer außergewöhnlichen Konstruktion und derperfekt aufeinander abgestimmten Komponenten im Schnitt ca. 4000 kWh pro Jahr -und deckt damit den kompletten durchschnittlichen Strombedarf eines Haushalts immitteleuropäischen Raum. Das Fraunhofer-Team freut sich jedoch nicht nur überdie Optik der sauberen Stromversorgung. Für die Verantwortlichen hat die Blumeeine Signalwirkung: Das Forschungsinstitut wird die smartflower in einintegriertes Mobilitätskonzept einbinden und möchte gleichzeitig eine Landmarkefür den Innovationsgedanken an der Campusallee setzen. Gerade im Bereich derStadtentwicklung sei dies ein entscheidender Vorteil.Gesamtheitliche Energiekonzepte im Kontext von "Smart Cities" zielen darauf ab,insbesondere Innenstädte effizient, fortschrittlich und emissionsarm zugestalten. Dazu passt die smartflower als nachhaltige technische undwirtschaftliche Innovation."Als Forscherinnen und Forscher begeistern uns innovative Technologien - hinzukommt eine spielerische, neugierige Komponente. Zudem ist es eine sehrästhetische Art und Weise, Sonnenenergie zu nutzen", erklärt Mischa Gutknechtvom Fraunhofer Institut.Innovativ, energieeffizient & ressourcenschonendKunden der GREEN IT profitieren beim Einsatz der smartflower von wertvollenVorteilen:- All-in-one-Solarlösung ohne aufwendige Installation (Plug and play)- Maximale Flexibilität in der Standortwahl- Effiziente Stromproduktion: bis zu 40 % mehr Ertrag durch smart tracking,bedarfsgerecht genau dann, wenn der Strom benötigt wird- Dank smart cooling und smart cleaning werden sonst übliche Verluste durch- Hitzestau und Verschmutzungen von bis zu 15 % vermieden.- Ideal, wenn das Dach nicht infrage kommt (Ausrichtung, Ästhetik, Mietobjekt):smartflower POP wird an einem Ort der Wahl aufgestellt und kann bei Bedarf aneinen anderen Ort umziehen.Über die GREEN IT Das Systemhaus GmbHDie GREEN IT mit Standorten in Dortmund, Herdecke, Hagen, Oberhausen, Hannoversowie technischen Stützpunkten in Hamburg und München ist das erste grüneSystemhaus, das Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet. Alsherstellerunabhängiger IT- und Printing-Dienstleister bereitet das Unternehmenseine Kunden auf den digitalen Wandel vor, steht ihnen als Partner mit breitemKnow-how mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um die Optimierung ihrerProzesse durch den Einsatz intelligenter IT- und Printprodukte.Über das Fraunhofer IOSB-INA LemgoDas Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo ist eine führende Forschungseinrichtung imNetzwerk Intelligente Technische Systeme in Ostwestfalen-Lippe "it's OWL" undKernpartner im Kompetenzzentrum für den Mittelstand "Digital in NRW".Anwendungswissen der industriellen Automation - die intelligente Vernetzung, dieAnalyse und Überwachung sowie die benutzergerechte Gestaltung technischerSysteme - ist die Kernkompetenz des Instituts. Partner sind Ausrüster,Maschinen- und Anlagenbauer sowie Betreiber von automatisierten technischenSystemen.Pressekontakt:Stephanie van de Straat / UnternehmenskommunikationTel.: 0231 / 2 86 80 16 2E-Mail: mailto:s.vandestraat@greenit.systemsWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148446/4794715OTS: GREEN IT Das Systemhaus GmbH