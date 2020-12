München (ots) -



- Von den angekündigten Beitragserhöhungen sind 29 Mio. gesetzlich Versicherte

betroffen

- Verbraucher verschenkten 5,4 Mrd. Euro, weil sie ihre Krankenversicherung

nicht wechselten

- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im

Kundenkonto



Erste gesetzliche Krankenkassen geben aktuell die Höhe ihrer individuellen

Zusatzbeiträge für das kommende Jahr bekannt. Mindestens 17 Kassen heben ihre

Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2021 an, davon sind bereits rund 29 Mio. gesetzlich

Versicherte betroffen. In der Spitze bedeutet das für Verbraucher Mehrkosten von

174 Euro pro Jahr.1) Weitere 33 Kassen halten bisher ihren Zusatzbeitrag im

kommenden Jahr konstant. Mindestens eine Kasse senkt ihren Zusatzbeitrag zum

neuen Jahr. Voraussichtlich folgen in den kommenden Tagen weitere Anpassungen.







(https://www.check24.de/gesetzliche-krankenversicherung/erhoehung-zusatzbeitraeg

e/)



"Die gesetzlichen Krankenkassen stehen im kommenden Jahr vor einer enormen

Finanzierungslücke von 16 Milliarden Euro", sagt Dr. Christine Prauschke,

Geschäftsführerin gesetzliche Krankenversicherung bei CHECK24. "Eine Einigung,

diese stärker mit Steuergeldern auszugleichen, würde den Druck zwar mindern.

Dennoch sind viele Kassen gezwungen, ihre Zusatzbeiträge anzuheben."



Sollten über den bereits zugesagten Zuschuss von fünf Mrd. Euro keine weiteren

Steuergelder für den Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt werden, steigt der

durchschnittliche Zusatzbeitrag 2021 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,30 Prozent. Jede

Krankenkasse legt ihren individuellen Zusatzbeitrag jedoch selbst fest.



Gesetzlich Versicherte verschenkten 2020 rund 5,4 Mrd. Euro



Besonders bei Beitragserhöhungen lohnt es sich, die Zusatzbeiträge und

Leistungen der Kassen zu vergleichen und zu einer günstigeren

Krankenversicherung zu wechseln. Im Schnitt verlangten die gesetzlichen

Krankenkassen im laufenden Jahr 1,10 Prozent Zusatzbeitrag. Wären alle

gesetzlich Versicherten im Jahr 2020 zur günstigsten bundesweit tätigen Kasse

mit 0,39 Prozent Zusatzbeitrag gewechselt, hätten sie 5,4 Mrd. Euro gespart.2)



"Da der Zusatzbeitrag paritätisch durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen

wird, profitieren von einem Wechsel nicht nur die Versicherten", sagt Dr.

Christine Prauschke. "Auch für die Unternehmen ist dies gerade jetzt während der

Corona-Krise eine hilfreiche Entlastung."



Ab 2021 vereinfachter Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung



Ab dem 1. Januar 2021 wird der Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse noch Seite 2 ► Seite 1 von 2



