KnowBe4 führt das neue E-Mail-Sicherheits-Feature PhishER Security Roles ein

Amsterdam, Niederlande/Tampa Bay, FL, USA (ots) - KnowBe4, der Anbieter der

weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und

simuliertes Phishing, führt das neue E-Mail-Sicherheitsfeature "PhishER Security

Roles" ein. PhishER Security Roles hilft Anwendern, besser auf Vorfälle zu

reagieren und unterstützt bei der Rollenverteilung innerhalb der

IT-Sicherheitsabteilung.



Die neue Funktion macht die Sicherheitsmaßnahmen der PhishER-E-Mail-Quarantäne

von KnowBe4 effizienter. Es ermöglicht der IT-Sicherheitsabteilung

benutzerdefinierte Berechtigungen für genau die Rollen und Verantwortlichkeiten

bei der Reaktion auf Vorfälle zuzuweisen, die sie in ihrem Unternehmen

benötigen. So kann jeder Mitarbeiter des Sicherheitsteams genau die

E-Mail-Analysekomponente handhaben, die am besten zu seinem Skillset passt.







werden ausgefeilte Funktionen für Abwehr-Tools wie PhishER benötigt, um ihrer

Herr zu werden", erklärt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Eine Möglichkeit zu

haben, spezifische Rollen innerhalb der IT-Sicherheitsabteilung zu bestimmen,

wird die Reaktion auf Vorfälle verbessern und jedem Mitglied helfen, seine

Arbeitslast besser zu managen, die eher stetig zu- anstatt abnimmt."



Phishing ist immer noch der am weitesten verbreitete Cyber-Angriffsvektor, und

laut dem KnowBe4's 2020 Benchmarking Report

(https://www.knowbe4.com/hubfs/2020PhishingByIndustryBenchmarkingReport.pdf)

fallen im Durchschnitt 37,9 Prozent der ungeschulten Benutzer bei einem

Phishing-Test durch. Diese Verbreitung von E-Mail-Sicherheitsbedrohungen

veranlasste KnowBe4, seine Tools mit neuen Features wie "PhishER Security Roles"

weiter auszubauen. Die Funktion wird Sicherheitsteams dabei helfen,

E-Mail-Bedrohungen für ihre Benutzer schneller und effektiver zu verwalten.



Das Feature "PhishER Security Roles" ist jetzt für alle PhishER-Kunden von

KnowBe4 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier

(https://support.knowbe4.com/hc/en-us/articles/360013919314#SECURITY) .



