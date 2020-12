DE30 erreicht neues Corona-Hoch

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 erreicht im Intraday-Handel ein neues Corona-Hoch ++ Siemens erwägt erneuten Anlauf zum Verkauf der Logistiksparte ++



Die europäischen Aktienindizes notieren in der letzten Sitzung der Woche im Plus. Die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturprogramm geben den Bullen Auftrieb, da das US-Repräsentantenhaus heute Nachmittag voraussichtlich über das Gesetz abstimmt. Abgesehen davon ist der Wirtschaftskalender heute recht überschaubar, sodass sich Händler auf die Politik konzentrieren sollten. Das Brexit-Abkommen sieht weiterhin ungewiss aus und es wird erwartet, dass die Gespräche über das Wochenende fortgesetzt werden.

Quelle: xStation 5

Der DE30 hat zu Beginn der heutigen Sitzung einen Sprung gemacht und im Intraday-Handel bei etwa 13.760 Punkten ein neues Corona-Hoch ausgebildet. Das 127,2% Retracement der Korrektur vom Oktober, das in diesem Bereich zu finden ist, hat als Widerstand gewirkt und der Index zog sich unter 13.700 Punkte zurück. Dennoch notiert der DE30 weiterhin in der Nähe des Allzeithochs bei 13.815 Punkten. Es wird erwartet, dass das US-Repräsentantenhaus im Laufe des Tages über das Konjunkturprogramm abstimmt, sodass ein positives Ergebnis den Bullen zusätzlichen Treibstoff liefern könnte.



Unternehmensnachrichten

Laut einem Bericht von Bloomberg erwägt Siemens (SIE.DE) einen weiteren Versuch, die Post- und Flughafenlogistik-Einheit zu verkaufen. Der Bericht behauptet, dass das Unternehmen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit der Prüfung des Interesses an dieser Einheit beginnen könnte. Siemens hatte 2014 versucht, die Einheit zu verkaufen und erwägt nun einen weiteren Versuch, da das Logistikgeschäft dank der Coronavirus-Pandemie weltweit an Fahrt gewonnen hat.

HelloFresh (HFG.DE) outperformt am Freitag. Die Aktie steigt nach der Kurszielerhöhung von Barclays. Die Bank hat das Kursziel von 62 auf 70 Euro angehoben und meint, die Aktie habe in naher Zukunft noch Luft nach oben. Barclays sieht ein starkes Geschäftswachstum im ersten Quartal 2021, gefolgt von einem moderaten Wachstum im zweiten Quartal des Jahres. Die Bank erwartet eine Normalisierung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2021.

DE30-Mitglieder um 11:13 Uhr. Quelle: Bloomberg



