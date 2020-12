3U Holding verkauft Windpark

Die 3U Holding meldet den Verkauf ihres Windparks Lüdersdorf II an ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Heidenheim AG. „Der Windpark war seitens 3U entwickelt und im Jahr 2016 in Betrieb genommen worden. Seine zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V112 mit einem Rotordurchmesser von 112 m verfügen über eine Gesamtleistung von 6,6 MW”, so das Unternehmen aus Marburg. Im 3U-Portfolio befinden sich nun noch Anlagen mit einer ...