MariaDB Direct Query Adapter jetzt in Microsoft Power BI verfügbar und zertifiziert (FOTO)

Redwood City, Calif. und Helsinki (ots) - Die MariaDB®Corporation hat heute dieZertifizierung und sofortige Verfügbarkeit des MariaDB Direct Query Adapter in Microsoft Power BI bekannt gegeben. MariaDB und Microsoft haben gemeinsam an derIntegration gearbeitet. Power BI-Anwender erhalten damit Zugriff auf dieDatenanalyse und Visualisierung von Live-Daten in MariaDB Platform vor Ort("on-prem") oder in der Cloud über MariaDB SkySQL.Der MariaDB Direct Query Adapter eröffnet Power BI-Anwendern eine völlig neueWelt der Datenexploration. Bisher konnten Microsoft-Anwender nur auf einGigabyte an Daten aus MariaDB- oder MySQL-Datenbanken zugreifen. DieseEinschränkung trat durch den auf dem physischen System verfügbaren Speicher auf,auf dem Power BI läuft. Mit dem neuen MariaDB Direct Query Adapter haben PowerBI-Anwender jetzt die Möglichkeit, Datenexploration von Terabytes und Petabytesan Daten zu betreiben, die direkt in der MariaDB-Datenbank gespeichert sind.Hierbei wird die Datenbankschicht für Operationen zur Steigerung derAbfrageleistung genutzt. Die massiv-parallele Verarbeitung ("massively parallelprocessing", MPP), die in SkySQL mit der Cloud-Data-Warehousing-Optionbereitgestellt wird, ermöglicht Datenanalysen massiver Datensätze in Echtzeitund stellt sicher, dass Entscheidungsträger bei wichtigenGeschäftsentscheidungen umfassend informiert sind.