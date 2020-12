Fazit

Über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE1AYT können Investoren von einem Lauf in 2021 an 16,29 Euro überdurchschnittlich profitieren und eine Rendite von 140 Prozent erzielen. Am Ende dürfte der Schein bei 4,33 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 12,65 Euro gemessen am Basiswert vorerst nicht überschreiten. Daraus ergibt sich im vorgestellten Schein ein möglicher Ausstiegskurs von 0,69 Euro. Als Anlagehorizont sollten für die vollständige Abarbeitung der Idee jedoch gut einige Monate eingeplant werden.