Feuerwerksverbot in Niedersachsen vorläufig außer Kraft gesetzt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.12.2020, 13:10 | 110 | 0 | 0 18.12.2020, 13:10 | LÜNEBURG (dpa-AFX) - Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das Feuerwerksverbot in der niedersächsischen Corona-Verordnung vorläufig außer Kraft gesetzt. Ein derart umfassendes Feuerwerksverbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts./cst/DP/fba Diesen Artikel teilen

