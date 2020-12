LEONINE Studios übernimmt SEO Entertainment (FOTO) München (ots) -



- LEONINE Studios CEO Kogel: "Hervorragende weitere Ergänzung für unseren Entertainment-Bereich"

- Gillad Osterer bleibt Geschäftsführer des Unternehmens

Die LEONINE Holding GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 vollständig das Produktionsunternehmen SEO Entertainment GmbH mit Sitz in Unterföhring bei München. SEO Entertainment ist ein hochanerkanntes Produktionsunternehmen im Bereich Light Entertainment, Dokumentationen und Comedy. Aktuelle Premiumproduktionen sind u.a. FEUER UND FLAMME (WDR) und YOUR LIFE IS A JOKE (Netflix). SEO Entertainment bleibt ein eigenständiges Unternehmen und wird Teil des Segments LEONINE Production innerhalb der LEONINE Studios. Mit SEO Entertainment erweitert LEONINE Studios sein umfangreiches Produktionsangebot um weitere Genres im Bereich Entertainment. Der bisherige Alleingesellschafter und Geschäftsführer Gillad Osterer bleibt weiterhin Geschäftsführer von SEO Entertainment und berichtet in dieser Funktion direkt an LEONINE Studios CEO Fred Kogel.