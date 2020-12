FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 9,80 Euro angehoben. Nach dem herben Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie deute sich in der Stahlindustrie nun eine gewisse Erholung an, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die zweite Corona-Welle bestünden allerdings noch Fragezeichen, wie nachhaltig die jüngste Erholung sein wird. Im Fall von Thyssenkrupp sei insbesondere für Steel Europe ab dem zweiten Quartal 2020/21 eine erkennbare Verbesserung der Profitabilität zu erwarten./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 10:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 10:11 / MEZ

