CREDIT SUISSE stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ABB mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der laufende Umbau des Schweizer Automationskonzerns habe seine Reize, diese seien aber im Aktienkurs voll eingepreist, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 04:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.