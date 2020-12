30 Jahre Endoskopie bei Medi-Globe Group / Große Fortschritte in der Medizintechnik / "Eine wahre Revolution in der Endoskopie" (FOTO)

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Ob minimal-invasive Diagnostik oder Therapie: Die

Medi-Globe Group gilt heute als einer der weltweit führenden Hersteller von

Medizintechnik und als Pionier für Single-Use-Produkte in Urologie,

Gastroenterologie und Pneumologie.



Managing Director Ralph Rothe spricht mit den Professoren Georg Kähler, Leiter

der Zentralen Interdisziplinären Endoskopie ZIE am Universitäts-Klinikum

Mannheim und Peter Vilmann, Leiter der Endoskopie am Universitäts-Klinikum

Herlev in Kopenhagen über Innovationen, die Zusammenarbeit von Klinik und

Industrie und flexible Endoskopie.





Seite 2 ► Seite 1 von 6

Herr Rothe, Sie sind seit 30 Jahren bei der Medi-Globe Group, also ein echterZeitzeuge des Fortschritts der Medizintechnik. Was sind für Sie rückblickend diewichtigsten Entwicklungsschritte?Gerade im interventionellen Bereich werden durch neue Techniken minimal-invasiveVerfahren ermöglicht, die schnell und sicher sind. Damit vermeiden wir in vielenFachbereichen aufwändige und den Patienten belastende Operationen. Nehmen wirals Beispiel das sogenannte 'ShortTrack System' der Medi-Globe Group. Eserleichtert die vielfältigen Instrumentenwechsel während einer Duodenoskopie beider Durchführung einer endoskopisch retrograden Cholangio-Pankreatikografie(ERCP), etwa um Gallensteine zu entfernen oder Drainagen-Stents zu legen. DasSystem ermöglicht dem Kliniker also ausreichend Flexibilität, um immer diegeeignete Technik zur Hand zu haben.Sie Professor Vilmann, arbeiten als Kliniker seit mehr als 35 Jahren mit derflexiblen Endoskopie. Was war denn in Ihrem Fachbereich die größte Innovation?Über die Jahre habe ich eine wahre Revolution in der gastrointestinalenEndoskopie erlebt, die sich in vier Bereichen gezeigt hat: der optimiertendigitalisierten endoskopischen Bildgebung, der Kombination von Ultraschall mitEndoskopie, der Manövrierfähigkeit der Endoskope und dem mikrochirurgischenZubehör, das zusammen mit den Endoskopen verwendet werden kann.Auch Sie, Professor Kähler, sind seit mehr als drei Jahrzehnten in derEndoskopie tätig. Welcher Fortschritt ist für Sie wesentlich?Die enorme Verbesserung der optischen Qualität der Endoskope mit all dentechnischen Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Die Resektionstechniken konntenso stark verbessert werden und stellen deshalb heute den Standard für alleendoskopisch zugänglichen Frühkarzinome und deren Vorstufen dar. DieEndosonographie hat bedeutende medizinische Fortschritte gebracht: im genauenTumor-Staging, in der Diagnostik auch periluminaler Prozesse, und sie dient