Griechenland will ab Ende Dezember gegen Corona impfen

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Regierung plant, am 27. Dezember mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus zu beginnen. Die ersten Chargen des Impfstoffs werden am 26. Dezember erwartet, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis laut TV-Berichten am Freitag bei einem Fachtreffen für den nationalen Impfplan sagte. Am Tag darauf solle in fünf Krankenhäusern in Athen und Thessaloniki mit den ersten Impfungen begonnen werden. Krankenhausmitarbeiter sowie die Bewohner und Beschäftigten in Pflegeheimen seien zuerst dran, sagte Mitsotakis. Dann folge die Altersgruppe ab 65 Jahren - in Griechenland rund 2,4 Millionen Menschen.

Griechenland zählt vergleichsweise weniger Corona-Fälle als andere EU-Länder, verfügt aber nicht über viele Intensivbetten - und die meisten sind belegt. Am Donnerstag verzeichnete das Land mit runf rund 11 Millionen Einwohnern 1155 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 3948 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 gestorben. Obwohl landesweit bereits seit Anfang November ein relativ strenger Lockdown gilt, ist die Lage in etlichen Städten, darunter vor allem Thessaloniki, weiterhin kritisch. Die Zahlen gingen nicht so stark zurück wie erhofft, warnen griechische Wissenschaftler./axa/DP/jha