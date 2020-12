Völklingen (ots) - Aufgrund aktueller Beschlüsse der Bundesregierung rund um das

Corona-Virus sind die 89 deutschen Globus Baumärkte vorübergehend eingeschränkt

geöffnet. Die Märkte sind entsprechend der bundeslandindividuellen Verordnung

weiterhin online und vor Ort für den Kunden präsent.



Der Globus Baumarkt Online-Shop liefert Ware wie gewohnt bequem nach Hause. In

vielen Globus Baumärkten gibt es auch die Möglichkeit, Ware online oder

telefonisch zu reservieren und im Markt abzuholen oder vom Markt liefern zu

lassen. Handwerker und Gewerbetreibende mit entsprechendem Nachweis können in

einigen Globus Baumärkten weiter einkaufen.





"Wir wollen somit unseren Kunden bestmöglich weiterhelfen und siezufriedenstellen. Dass wir für Kunden systemrelevant sind, hat sich an denzahlreichen Online-Kommentaren nach Ankündigung der Baumarktschließung gezeigt.Bedarf gibt es insbesondere bei Brennstoffen für das Heizen, bei Winterartikelnwie Frostschutzmittel oder im Sanitärbereich, wenn zum Beispiel derWasseranschluss undicht ist. Unvorhersehbare notwendige Reparaturen kommen öftervor als man glaubt und gerade dann braucht uns der Kunde", so Timo Huwer,Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.Alle Informationen zu den verfügbaren Services in den jeweiligen GlobusBaumärkten je Bundesland findet der Kunde unter:http://www.globus-baumarkt.de/aktuelle-corona-infos .