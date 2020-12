Hamburg (ots) -



Rund ein Drittel (34%) der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen

(KMU) verzeichnet seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie eine verschlechterte

Zahlungsmoral bei ihren Abnehmern. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen

gab zudem an, dass sie zuletzt deutlich häufiger Rechnungen mahnen mussten.

Angst vor Forderungsausfällen haben sogar 41% der befragten Mittelständler. Zu

diesem Ergebnis kam eine Allianz-Umfrage unter 300 KMU in Deutschland Mitte

November 2020. Für diese Unternehmen hat Euler Hermes in Zeiten von Covid-19

eine neue Online-Plattform "MehrWert" entwickelt, bei dem die KMU in der aktuell

schwierigen Situation bestmöglich unterstützt werden, sowohl bei ihrer

Liquiditätsplanung als auch im Mahnwesen und bei Bürgschaften.







Prävention und nicht nur in der Absicherung von Forderungen - gerade in der

aktuellen Krise", sagt David Nolan, Vertriebsdirektorbei Euler Hermes in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Mit unseren Online-Lösungen wollen wir

die KMU unterstützen, möglichst gut durch diese volatilen Zeiten zu kommen. Wir

wollen sie beim Papierkram entlasten, damit sie sich auf das konzentrieren

können, was zählt: ihr Geschäft."



Eine Plattform für viele Lösungen rund um Cashflow-Management und Finanzierung



Auf der kostenlosen Online-Plattform "MehrWert" haben die KMU Zugang zu einem

Liquiditätssimulator ("KassenPlan"), zu einer Plattform für Bürgschaften

("BürgFürMich") und zu "MahnFlink", ein Tool, das die Mittelständler beim

Mahnwesen unterstützt.



"Unsere Kundenbefragung hat eindeutig gezeigt, dass Mahnungen nicht zu den

Lieblingsaufgaben der Mittelständler gehören", sagt Jens Grote, Mitglied des

Vorstands der

bietet genau dort Lösungen, wo kleine und mittelständische Unternehmen den

größten Bedarf haben. Deshalb freuen wir uns, dass sie nun alle auch über das

Netzwerk unser Allianzagenturen Zugang zu den neuen Tools haben, die unser

Beratungsangebot erweitern." Seite 2 ► Seite 1 von 3



