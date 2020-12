Sterbefallzahlen in der 47. Kalenderwoche 9 % über dem Durchschnitt der Vorjahre

Wiesbaden (ots) - Nach vorläufigen Ergebnissen sind in der 47. Kalenderwoche

(16. bis 22. November 2020) in Deutschland mindestens 19 600 Menschen gestorben.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, liegen die

Sterbefallzahlen somit in diesem Zeitraum etwa 9 % über dem Durchschnitt der

Jahre 2016 bis 2019. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen

Sterbefallzahlen hervor, die aktuell bis zur 47. Kalenderwoche zur Verfügung

steht.



Zahl der COVID-19-Todesfälle steigt deutlich an





Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an COVID-19erkrankt waren, steigt derzeit von Woche zu Woche. In der 47. Kalenderwoche gabes insgesamt 1 887 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeteCOVID-19-Todesfälle. Das waren 390 Fälle mehr als in der Vorwoche und 1 808Fälle mehr als noch in der 40. Kalenderwoche.Sterbefälle in Sachsen 46 % über dem DurchschnittBesonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen in Sachsen. DieDifferenz zum Durchschnitt der vier Vorjahre nimmt dort derzeit von Woche zuWoche deutlich zu. In der 41. Kalenderwoche lag die Zahl der Sterbefälle nochunter dem Durchschnitt; in der aktuell verfügbaren 47. Kalenderwoche lag sie 46% beziehungsweise 476 Fälle darüber. Auch in Baden-Württemberg (+ 12 % oder 260Fälle), Brandenburg (+ 12 % oder 69 Fälle), Nordrhein-Westfalen (+10 % oder 380Fälle) und Thüringen (+ 12 % oder 65 Fälle) lag die Differenz zum Durchschnittzuletzt mindestens 10 % darüber.Deutliche Befunde zur Übersterblichkeit in anderen europäischen LändernDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen meldetderzeit für die 47. Kalenderwoche eine extrem hohe Übersterblichkeit ("extremelyhigh excess") für die Schweiz und Slowenien. Eine sehr hohe oder hoheÜbersterblichkeit ("very high excess" oder "high excess") wird für Belgien,Frankreich, Italien, Österreich und Spanien gemeldet. In anderen europäischenLändern stellt EuroMOMO für diese Kalenderwoche maximal eine mäßige ("moderateexcess") Übersterblichkeit fest.Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:Die Auswirkungen der bisherigen Entwicklung der Sterbefallzahlen auf das gesamteKalenderjahr 2020 lassen sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Für eineabschließende Einordnung einer zeitweisen Übersterblichkeit muss der gesamteJahresverlauf betrachtet werden. Zudem müssen die Sterbefälle ins Verhältnis zurBevölkerung gesetzt werden, um beispielsweise auch den Alterungsprozess derBevölkerung adäquat einzubeziehen.Eigene Auswertungen zum Jahresverlauf der Sterbefallzahlen sind auf Basis derSonderauswertung "Sterbefälle - Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten,Altersgruppen, Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020"möglich. Für das Jahr 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Bei denvorläufigen Daten handelt es sich um eine reine Fallzahlauszählung dereingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die üblichePlausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten.Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt undUnterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sindaktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle mit einem Verzug von etwa vier Wochenmöglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden Ergebnissefür das Jahr 2020 noch leicht erhöhen.Die vorläufigen Sterbefallzahlen beziehen sich auf den Sterbetag, nicht auf dasMeldedatum. Da die gemeldeten COVID-19-Todesfälle vom RKI nach Sterbetagebenfalls mit einem Verzug von vier Wochen veröffentlicht werden, ist einzeitlicher Vergleich mit den vorläufigen Gesamt-Sterbefallzahlen möglich.