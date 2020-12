DGAP-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Good Brands AG: EXIT BitterPower GmbH / Closing vollzogen / ARCUS Capital AG übernimmt die Mehrheit an der Gesellschaft 18.12.2020 / 14:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Verkauf der durch die Good Brands AG gehaltenen Anteile an der BitterPower GmbH wurde am 01.12.2020 beurkundet. Am heutigen Tage fand das Closing statt und der Kaufpreis für die Anteile ging heute bei der Good Brands AG ein. Die Transaktion ist damit abgeschlossen.

Weitere Informationen:

Die Gründer der BitterPower GmbH, Andre Sierek und Jan Stratmann, verkaufen gemeinsam mit ihren bisherigen Investoren, der Good Brands AG, der Grenion Capital sowie der Start Now GmbH, die Mehrheit ihrer Geschäftsanteile an die ARCUS Capital AG. Sowohl die Good Brands AG als auch die Grenion Capital trennen sich dabei vollständig von ihren Anteilen. Weiterhin beteiligt, wenn auch mit weniger Anteilen, bleiben die Start Now GmbH rund um Judith Williams sowie Jan Stratmann und Andre Sierek, die beide nach wie vor als geschäfsführende Gesellschafter fungieren.

Die ARCUS Capital AG ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die die BitterPower GmbH künftig als unternehmerischer Partner auf den Gebieten Strategieentwicklung, Finanzen sowie einer potenziellen Internationalisierung unterstützen wird. Dazu bringt die ARCUS Capital AG ihre langjährige Erfahrung im Management von mittelständischen Unternehmen mit ein. Aktuell besteht das Firmenportfolio der ARCUS Capital AG aus Industrie-, Medien- und Online-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von ca. 300 Millionen Euro.

Die BitterPower GmbH, die im Jahr 2018 gegründet wurde, verzeichnet im dritten Geschäftsjahr mit der Marke BitterLiebe ein Wachstum von über 120 %, einen fast zweistelligen Millionen-Umsatz sowie einen Gewinn im siebenstelligen Bereich. Die erfolgreiche Teilnahme an der VOX TV-Show "Die Höhle der Löwen" im Jahr 2019 hat diese Entwicklung dabei deutlich beschleunigt. Die Produkte sind deutschlandweit in mehr als 4.000 Filialen bei dm, Rossmann und Budnikowsky sowie regelmäßig im Teleshopping bei HSE24 erhältlich.