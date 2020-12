Der Bitcoin steigt und steigt und bricht Rekorde im Stundentakt. Stand der Kurs am Anfang der Woche noch bei 19.000 US-Dollar je Bitcoin, steht die Kryptowährung nun bei knapp 23.000. Experten erklären die Rallye.

Von Montag bis heute kletterte der Bitcoin um mehr als 4.000 US-Dollar (USD) nach oben. Die Rallye der digitalen Währung scheint kurz vor Weihnachten keine Grenzen zu kennen. Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets erklärt die Rekordjagd gegenüber wallstreet:online folgendermaßen: „Impfstoffe weisen einen möglichen Weg aus der Pandemie auf. Institutionelle Investoren denken jetzt schon einen Schritt weiter. Sie sehen Inflation als wachsendes Risiko. Das lässt den Bitcoin salonfähig werden. Institutionelle Investoren sind gerade dabei, den Bitcoin als eigene Assetklasse in ihren Portfolios zu adaptieren.“

Ähnlich sieht es Harald Meisner, Professor für Finanzwirtschaft an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Er ergänzt: „Der Einstieg von institutionellen Investoren und von PayPal und der damit einhergehenden Verknappung des Angebotes hat in der Tat zu dieser Kursentwicklung geführt.“ Hier führe die schiere Marktbedeutung zu der Rallye.