Frankfurt am Main (ots) - 113 Einzelergebnisse / Nur jeder vierte Investor

investiert mehr als 15 Millionen Euro / Ziel-Anteilsquote der Investoren

überwiegend bei 10 bis ca. 25 % / Bewertungsurteile eher erfahrungsbasiert /

COVID-19 führt zu Korrekturen bei Startup-Bewertungen



Investoren, die Startups finanzieren, gehen hohe Risiken ein - beispielsweise

hinsichtlich der Bewertungen und Wertpotenziale ihrer Beteiligungen.

Entsprechende Beurteilungen basieren oft viel mehr auf Erfahrungswerten von

Risikokapitalgebern als auf quantitativen Methoden. Dies hat Auswirkungen auf

die Beteiligungsverträge, deren rechtliche Gestaltungen jedoch überwiegend

intransparent sind.





In Deutschland bislang einzigartige AnalysetiefeDie "Venture Capital-Marktstudie 2020" trägt in besonderer Weise dazu bei,Transaktionsprozesse im Venture Capital (VC)-Markt transparenter zu machen unddie interdisziplinäre Brücke von Finanzierung, Bewertung und deren rechtlicherAusgestaltung für Deutschland herauszuarbeiten. Eine derartige Analysetiefe undAbleitungsqualität hat es bislang in Deutschland nicht gegeben.Erstellt haben die Studie - in Kooperation - die Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), Dirk Honold, Professor fürUnternehmensfinanzierung und Betriebswirtschaftslehre an der TechnischenHochschule Nürnberg, sowie die Nürnberger Ventury Analytics GmbH. Befragt wurdenin der Spitze 74 Investoren zu 113 Details ihrer Beteiligungshöhen,Bewertungspraxen und Finanzierungsverträge. Alle Befragten haben (auch) einenDeutschland-Fokus und investieren rechnerisch jährlich insgesamt mehr als zweiMilliarden Euro Venture Capital.Weitere Finanzierungsrunden eingeplantEnrico Reiche, VC-Experte von PwC Deutschland, sagt: "Eines der vielenaufschlussreichen Studienergebnisse ist, dass die Ziel-Anteilsquote derInvestoren in der Regel zwischen 10 bis 24,9 % liegt. Allerdings planen 80 % derGeldgeber von vornherein Folgeinvestments in weiteren Finanzierungsrunden ein,um ihre Beteiligungsquoten zu halten. Für Startups ist das eine gute Nachricht."Bezüglich ihrer Bewertung in Frühphasen (Early Stage) verlassen die Befragtensich vor allem auf Erfahrungswerte. Auch Multiple-Ansätze und die VC-Methodekommen zum Einsatz. Discounted Cash-Flow (DCF)-Verfahren werden erst im LaterStage bedeutsamer.Fast ein Drittel der Investoren passt Geschäftspläne von Startups an undverwendet niedrigere Diskontsätze. Die erwartete Internal Rate of Return (IRR)bezogen auf das Portfolio liegt im Mittelwert zwischen 32 % jährlich für EarlyStage-Startups und 21 % jährlich für Later Stage-Unternehmen. Das erwarteteMultiple liegt im Mittelwert zwischen 5,9 für Early Stage und 3,2 für Later