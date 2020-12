BONN (dpa-AFX) - Die katholische Kirche in Deutschland hält eine Priorisierung von Patienten bei einer weiter steigenden Zahl von Corona-Patienten und einer Überlastung des Gesundheitssystem für gerechtfertigt.

Zu dem als "Triage" bezeichneten Auswahlsystem sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag): "Die Triage muss ethisch unter dem Aspekt der Ultima Ratio betrachtet werden." Es handele sich nach Ausschluss aller anderen Alternativen "um ein letztes Mittel, so rational wie möglich vorzugehen, um so viel Humanität und Leben zu bewahren", wie es die Situation zulasse. "In diesem Sinn ist das Entscheidungsverfahren im Fall einer unüberbrückbaren Kluft von medizinischen Ressourcen und Behandlungsbedarf, aktuell in Folge einer pandemischen Überlastung des Gesundheitssystems, zulässig und gerechtfertigt."

Als unethisch abzulehnen seien Kriterien wie das Lebensalter, Behinderungen oder das Geschlecht und besonders soziale Kriterien wie Stellung, Bekanntheitsgrad, ökonomische Aspekte oder auch "Systemrelevanz".

Auch die Evangelische Kirche betont, dass jedes Menschenleben gleich viel wert sei. "Dass wir überhaupt über Triage diskutieren müssen, zeigt, wie wichtig es ist, alles dafür zu tun, dass solche Situationen vermieden werden können. Durch Einhaltung der Corona-Regeln können wir alle dabei mithelfen", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, dem RND./cd/DP/stw