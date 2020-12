LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Lloyds streicht wegen des Gewinneinbruchs in der Corona-Krise laut einem Pressebericht die Boni für ihre Mitarbeiter. Das Geldhaus werde keinen Gewinn in der Höhe erreichen, die für die Beteiligung der Beschäftigten am Konzernerfolg vorgesehen sei, zitierte die "Financial Times" (FT) am Freitag aus einem Schreiben des für Personal und Immobilien zuständigen Bankmanagers Matt Sinnott. Er habe diese Botschaft am Donnerstag an die Belegschaft gesandt.

Lloyds selbst erklärte gegenüber dem Blatt, die Streichung der Boni reflektiere keineswegs den Einsatz der Beschäftigten in diesem außerordentlichen Jahr. Die Bank plane für einen Großteil der Belegschaft Gehaltserhöhungen oberhalb der Inflationsrate. Diese sollten vor allem den Mitarbeitern mit einem niedrigen Gehaltsniveau zugutekommen.