Die KST Beteiligungs AG hat beschlossen, eine Realisierung von stillen Reserven auf das Beteiligungsportfolio derzeit nicht vorzunehmen. Da Gewinnrealisierungen auf das Beteiligungsportfolio üblicherweise die Grundlage für die Zahlung einer Dividende seitens der Gesellschaft darstellen, wird die KST Beteiligungs AG für das laufende Geschäftsjahr auf eine Dividendenzahlung verzichten.



Die erfreuliche Entwicklung ihres Assetportfolios hat im laufenden Geschäftsjahr zu einem weiteren Anstieg der stillen Reserven der KST Beteiligungs AG geführt. So entwickelt sich die Beteiligung an der Trans-Siberian Gold Plc., deren Kurs in den vergangenen Tagen um mehr als 20% zugelegt hat, derzeit sehr dynamisch. Aus Sicht der KST Beteiligungs AG ist ein Festhalten an dieser seit dem Jahr 2019 bestehenden Beteiligung ebenso wie ihr Engagement an der RCM Beteiligungs AG eine für die langfristig erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft aussichtsreiche Positionierung. Die Gesellschaft verzichtet daher bewusst auf eine Realisierung von stillen Reserven zum aktuellen Zeitpunkt, die zu einem derzeit nicht gewollten vorzeitigen Beteiligungsabbau führen würde.

Die anhaltend positive Entwicklung ihrer Beteiligungen hat in 2020 zu einem Anstieg des inneren Wertes pro Aktie der KST Beteiligungs AG auf aktuell EUR 1,64 geführt, womit der innere Wert pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 8% zugelegt hat. Die diesjährige Performance des DAX (ca. + 3,25 %) wurde von der KST Beteiligungs AG damit deutlich übertroffen. Die teilweise Aktivierung des steuerlich nutzbaren Verlustvortrages wird bei der Ermittlung des inneren Wertes pro Aktie grundsätzlich nicht miteinbezogen.