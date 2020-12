Das dürfte man derzeit in Mainz mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen! Nachdem BioNTech auf einem heftigen Abwärtstrend war, geht es nun endlich wieder nach oben. Den Abwärtstrend hatte man absolut nicht kommen sehen, umso besser also, dass man sich nun wieder nach oben kämpfen kann. Die Aktie kann wieder Gewinne verzeichnen und die Anleger erneut von sich überzeugen!

Man sieht einfach, dass es bei BioNTech endlich wieder läuft. Die Aktie kann endlich wieder überzeugen und schießt unermüdlich in die Höhe. Mit jeder gelungenen Impfstoffzulassung wird der Kurs auch weiterwachsen und in neue Sphären eindringen. Gegen diesen Kursanstieg ist definitiv kein Kraut gewachsen. Es wird also so schnell kein Abbruch dieses Aufwärtstrends kommen, also schnell zuschlagen!

Die Anleger sollten sich mit dieser Aktie also möglichst schnell eindecken, bevor die großen Gewinne vorbei sind. BioNTech kann wieder sein volles Potenzial ausschöpfen und macht der Branche wieder Mut. Jede Impfstoffzulassung erhöht die Überzeugungskraft! Heute geht es wieder um 0,46 Prozent nach oben, dementsprechend legt die Aktie um 0,40 Euro zu. Der neue Kurswert liegt also bei 87,44 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.