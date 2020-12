Anlegerverlag Plug Power: Erst das Kursziel erreicht, schon ist das nächste da! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.12.2020, 14:48 | 44 | 0 | 0 18.12.2020, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wow, was macht denn Plug Power? Das ist der absolute Kracher! Der Kurs schießt unermüdlich in die Höhe und ist nicht zu stoppen! Das Kursziel von 25 Euro wurde mittlerweile pulverisiert und wird hinter sich gelassen! Und schon wurde das nächste Kursziel in Angriff genommen: bald sollen es möglichst schon 30 Euro Kurswert sein. Wie lange die Aktie dafür wohl diesmal braucht? Download-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen. Plug Power ist weiterhin ne ganz große Nummer auf dem Aktienmarkt! Die Aktie macht den Anlegern großen Spaß und ist immer für eine positive Überraschung gut! Wenn es hier so weiter geht, wird selbst die Marke von 30 Euro im Nu erreicht und pulverisiert. Man sollte sich als Anleger also in Stellung bringen, denn diese Branche und speziell diese Aktie haben noch einiges an Gewinnen zu bieten! Allein heute kann man sich bereits in der Wasserstoff-Branche auf enorme Gewinne freuen. Wasserstoff ist einfach eine boomende Branche und wird diesen Weg unermüdlich weitergehen! Wie weit, das ist unklar, aber es wird nach oben gehen! Das zeigt auch Plug Power heute, wo es um 0,70 Prozent nach oben geht und die Aktie um 0,17 Euro zulegt. Der neue Kurswert liegt somit bei 25,09 Euro! Fazit: Bei Plug Power ist also einiges los. Aber zählt die Aktie auch zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



