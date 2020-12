LEONINE Studios übernimmt SEO Entertainment (FOTO)

München (ots) -



- LEONINE Studios CEO Kogel: "Hervorragende weitere Ergänzung für unseren

Entertainment-Bereich"

- Gillad Osterer bleibt Geschäftsführer des Unternehmens



Die LEONINE Holding GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 vollständig

das Produktionsunternehmen SEO Entertainment GmbH mit Sitz in Unterföhring bei

München. SEO Entertainment ist ein hochanerkanntes Produktionsunternehmen im

Bereich Light Entertainment, Dokumentationen und Comedy. Aktuelle

Premiumproduktionen sind u.a. FEUER UND FLAMME (WDR) und YOUR LIFE IS A JOKE

(Netflix). SEO Entertainment bleibt ein eigenständiges Unternehmen und wird Teil

des Segments LEONINE Production innerhalb der LEONINE Studios. Mit SEO

Entertainment erweitert LEONINE Studios sein umfangreiches Produktionsangebot um

weitere Genres im Bereich Entertainment. Der bisherige Alleingesellschafter und

Geschäftsführer Gillad Osterer bleibt weiterhin Geschäftsführer von SEO

Entertainment und berichtet in dieser Funktion direkt an LEONINE Studios CEO

Fred Kogel.







erfolgreiches, kreatives und innovatives Produktionsunternehmen bei LEONINE

Studios begrüßen zu können. SEO erweitert unser Angebot um attraktive Light

Entertainment-, Dokumentations- und Comedy-Inhalte und ist eine hervorragende

Ergänzung unseres Entertainment-Bereichs am Produktionsstandort München. SEO hat

ein herausragendes Team und Gillad Osterer ist ein hervorragender Produzent, der

uns immer wieder mit seinen kreativen Ideen inspiriert hat. Wir freuen uns, mit

ihm gemeinsam zusätzliche Potenziale zu erschließen."



Gillad Osterer, Geschäftsführer von SEO Entertainment: "Es freut mich besonders,

dass die SEO in dem aus meiner Sicht derzeit attraktivsten europäischen

Medienunternehmen "andockt". Nicht nur aus inhaltlicher Sicht ergibt sich

dadurch eine spannende Wachstumsperspektive, auch menschlich hat mich das

Gesamtkonzept von LEONINE Studios absolut überzeugt. Ich freue mich sehr auf die

Zusammenarbeit in einem tollen Team."



Joachim Scheuenpflug, Chief Financial Officer der LEONINE Studios ergänzt: "Wir

haben LEONINE Studios im vergangenen Jahr so aufgestellt, dass wir sowohl die

notwendige Plattform, wie auch die personellen Ressourcen haben, das

anorganische Wachstum der LEONINE Studios zu skalieren und profitable

Unternehmen, die das bestehende Geschäftsmodell so perfekt ergänzen wie SEO

Entertainment auch reibungslos integrieren zu können. Damit realisieren wir

Synergiepotentiale und stärken unsere Marktposition nachhaltig."



Die SEO Entertainment wurde im Jahr 2008 von Gillad Osterer mitgegründet. Das Seite 2 ► Seite 1 von 2



Fred Kogel sagt: "Wir freuen uns, mit SEO Entertainment ein weitereserfolgreiches, kreatives und innovatives Produktionsunternehmen bei LEONINEStudios begrüßen zu können. SEO erweitert unser Angebot um attraktive LightEntertainment-, Dokumentations- und Comedy-Inhalte und ist eine hervorragendeErgänzung unseres Entertainment-Bereichs am Produktionsstandort München. SEO hatein herausragendes Team und Gillad Osterer ist ein hervorragender Produzent, deruns immer wieder mit seinen kreativen Ideen inspiriert hat. Wir freuen uns, mitihm gemeinsam zusätzliche Potenziale zu erschließen."Gillad Osterer, Geschäftsführer von SEO Entertainment: "Es freut mich besonders,dass die SEO in dem aus meiner Sicht derzeit attraktivsten europäischenMedienunternehmen "andockt". Nicht nur aus inhaltlicher Sicht ergibt sichdadurch eine spannende Wachstumsperspektive, auch menschlich hat mich dasGesamtkonzept von LEONINE Studios absolut überzeugt. Ich freue mich sehr auf dieZusammenarbeit in einem tollen Team."Joachim Scheuenpflug, Chief Financial Officer der LEONINE Studios ergänzt: "Wirhaben LEONINE Studios im vergangenen Jahr so aufgestellt, dass wir sowohl dienotwendige Plattform, wie auch die personellen Ressourcen haben, dasanorganische Wachstum der LEONINE Studios zu skalieren und profitableUnternehmen, die das bestehende Geschäftsmodell so perfekt ergänzen wie SEOEntertainment auch reibungslos integrieren zu können. Damit realisieren wirSynergiepotentiale und stärken unsere Marktposition nachhaltig."Die SEO Entertainment wurde im Jahr 2008 von Gillad Osterer mitgegründet. Das