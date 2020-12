Arçelik und Hitachi Global Life Solutions kündigen ihre Absicht an, ein Joint Venture im weltweiten Haushaltsgerätegeschäft (ohne Japan) zu gründen

ISTANBUL und TOKIO, 18. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Heute haben Arçelik A.Ş. (IST: ARCLK) ("Arçelik") und Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("Hitachi GLS") einen Anteilskaufvertrag zur Gründung eines neuen Joint-Venture-Unternehmens unterzeichnet. Als Teil der Transaktion wird Hitachi GLS ein neues Unternehmen gründen, in das es sein weltweites Hausgerätegeschäft außerhalb Japans einbringen wird. Arçelik erwirbt 60 % der Anteile an dem neuen Unternehmen, das beide Partner im Frühjahr 2021 gründen wollen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Bedingungen.

Der Transaktionswert wird mit 300 Mio. USD auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis für 60 % des Geschäfts berechnet. Dieser Wert unterliegt den üblichen Anpassungen, die auf dem Saldo der Nettoverschuldung, dem Nettoumlaufvermögen des Unternehmens und der Anpassung der Minderheitsanteile für die ausstehenden Minderheitsanteile zum Abschlussdatum basieren.

Arçelik und Hitachi GLS planen den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wertschöpfungskette, indem sie die sich gegenseitig ergänzenden Strategien beider Unternehmen nutzen und Wachstumsmöglichkeiten schaffen. Diese verbessern den Zugang zu neuen Märkten, erweitern die Produktpalette und Vertriebskapazitäten und steigern zudem die Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten Lieferkette und der Produktion.

Arçelik hat sein Hausgerätegeschäft in über 145 Ländern der Welt konsequent ausgebaut. Das Unternehmen ist vor allem in Europa deutlich gewachsen und hat in den letzten zehn Jahren zudem ein starkes Wachstum in Südasien erzielt. Hitachi GLS betreibt das Hausgerätegeschäft derzeit hauptsächlich in Südostasien und im Nahen Osten, wo das Unternehmen ein hochwertiges Markenimage genießt. Das Joint Venture wird Haushaltsgeräte der Marke Hitachi (u. a. Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger usw.) weltweit außerhalb des japanischen Marktes herstellen, verkaufen und Serviceleistungen anbieten. Beide Partner profitieren von der sich ergänzenden geografischen Abdeckung der Vertriebskanäle und der Produktpalette sowie von Synergien im Management, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben.