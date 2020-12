Seit 1997 ein starker Partner für Recruiting und mehr. Bild: (von links nach rechts) Jürgen Osbelt, Nicole Osbelt (Inhaberin) und Eva Sippl

Die Besetzung von Fachkräften in Unternehmen spielt nicht nur in den städtischen Gebieten, sondern auch vor allem im ländlichen Raum eine große Rolle. Wie haben Sie es geschafft, sich in diesem Markt so nachhaltig zu etablieren?

Weil wir durch unsere persönliche und individuelle Vorgehensweise den Beteiligten positiv in Erinnerung geblieben sind und so wurden wir weiterempfohlen. Das Frankenland ist unsere Wahlheimat, wir kommen selbst aus der Großstadt und wir haben uns ganz bewusst für die grünen Weiten entschieden. Und natürlich spielen unsere eigenen Beweggründe auch jetzt noch eine große Rolle als Argumente für die Gewinnung von Fachkräften für das Land, wir können die Begeisterung transportieren. Zudem ist die Vielfalt an tollen, innovativen, auch bodenständig, modernen und auch mal schrulligen Unternehmen im ländlichen Raum immer spannend – und hier ticken die Uhren auch manchmal anders. Die intrinsischen Motivatoren herauszustellen und den Mut auf Neues zu wecken, darin liegt unsere Kunst. Die Kontakte, die so entstehen sind langfristiger Natur und wir legen viel Wert auf Qualität statt Quantität – besonders im Umgang mit Prozessen und Menschen.

Wir begleiten Kunde und Kandidaten sehr eng und persönlich, denn Besonderheiten auf beiden Seiten sind nicht immer in Tabellen greifbar. Unsere Stärke ist die persönliche Kommunikation und wir erfüllen viele Rollen – wir sind Berater und Begleiter, Moderatoren, Mittler und auch Vertraute. Wir halten Vorträge und wir betreiben ein Stück weit regionales Marketing um die Vorzüge der Regionen hervorzuheben.

Besonders in den vergangenen Jahren hat sich die Kommunikation weitgehend auf den digitalen Weg verschoben und ein persönliches Gespräch bleibt oft zu kurz. Diesem Trend sind wir nicht gefolgt – Auch wir kommen an dem Thema Digitalisierung nicht vorbei, Sie ist uns ein Werkzeug, aber im Vergleich zu größeren Personalberatungen sind wir eine maßschneidernde Manufaktur und leisten uns den Luxus ausgiebiger Gespräche. So bieten wir unseren Kunden zwar weniger Masse an Vorstellungen, dafür aber eine erstklassige Auswahl.

Wir sind Experten für technische und kaufmännische Positionen in herstellenden und produzierenden Industrien, in Maschinen- Anlagenbau, Fassadenbau, Metallbau und Kunststofftechnik – und für diese Industriebereiche begeistern wir uns. Unsere Art und Vorgehensweise hat sich rumgesprochen und wird sehr gerne in Anspruch genommen.

Die Personalberatung unterscheidet sich in vielen Aspekten zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum. Welche Kriterien stehen hierbei besonders im Vordergrund?