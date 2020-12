DGAP-News Muffenrohr: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.12.2020, 15:27 | 83 | 0 | 0 18.12.2020, 15:27 | Muffenrohr: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not ^

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not Weihnachtsgeschenke für Berliner Stadtmission

Berlin, Dezember 2020. Im Jahr der Corona-Pandemie setzt die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ganz bewusst ein Zeichen für Menschen in Not: "Normaler Weise hätten wir alle Kolleginnen und Kollegen mit Weihnachtsgeschenken bedacht. In diesem Jahr haben wir uns jedoch ganz bewusst dafür entschieden, die Berliner Stadtmission - und damit Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht", betont Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH -Geschäftsführer Mario Hinz. Damit erhalten über 500 Gäste der Berliner Stadtmission prall gefüllte Päckchen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten.

In diesem Jahr wurde unsere Welt vollkommen auf den Kopf gestellt. Die weltweite Corona-Pandemie veränderte unser aller Leben, besonders einschneidend waren Regelungen, die uns von unseren Freunden und Familien trennten. Gerade zu Weihnachten, der Zeit für Besinnlichkeit, Freude, und vor allem der Familie, fällt es besonders schwer mit den lebenswichtigen Abstandsregelungen umzugehen. "Corona macht nicht nur krank, sondern gerade viele ältere Mitmenschen einsam. Großeltern vermissen ihre Enkel, Eltern ihre Kinder und dies in der eigentlich schönsten Zeit des Jahres - der Weihnachtszeit" fasst Mario Hinz die aktuelle Situation von vielen unserer Mitmenschen zusammen.

Dazu kommt, dass viele in unserer Gesellschaft nicht immer nur das Glück als Wegbegleiter haben und es manchmal gerade auch zur Weihnachtszeit an den kleinen Leckereien fehlt - einfach, weil man es sich nicht leisten kann. Aus diesem Grund hat sich die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH entschieden, einen kleinen menschlichen Beitrag zu leisten und einigen Mitmenschen etwas Weihnachtsfröhlichkeit zu bescheren. Die ursprünglich für die mehr als 500 eigenen Mitarbeitenden gedachten Muffenrohr-Weihnachtspäckchen werden in diesem Jahr an die Berliner Stadtmission für Menschen überreicht, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat.



