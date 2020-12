American Manganese verschickt Manganproben aus dem National Defense Stockpile in Wenden in Arizona

18. Dezember 2020 - Surrey, BC

American Manganese Inc. („AMY” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass repräsentative Manganproben aus dem National Defense Stockpile (Manganhalde des US-Verteidigungsministeriums) in Wenden, Arizona, nach Abschluss der Probenahmetätigkeiten, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Dezember 2020, - https://bit.ly/37uTFGV angekündigt wurden, verschickt worden sind. Die Entnahme von Proben aus dem Stockpile-Projekt in Wenden ist der erste, durch einen Zuschuss der US-amerikanischen Defense Logistics Agency (DLA, US-Agentur für Verteidigungslogistik) finanzierte Schritt, um die Realisierbarkeit einer effizienten Produktion von Elektrolyt-Manganmetall (EMM) unter Einsatz des patentierten Gewinnungsverfahrens für Mangan von AMY zu bestätigen (US-Patent Nr. 8,460,631 - https://patents.google.com/patent/US8460631B2/en).

Während der Probenahmearbeiten war ein Beobachter der DLA anwesend, um sicherzustellen, dass jederzeit ordnungsgemäße Probenahmeverfahren eingehalten wurden. Darüber hinaus besuchte Penny Pew, eine Außenstellenmitarbeiterin des Kongressabgeordneten Paul Gosar (R-AZ), das Stockpile-Projekt in Wenden zur Unterstützung des Potenzials des Projekts, eine nationale Produktion von Mangan zu schaffen, für das die USA seit 1973 zu 100 % von Importen abhängig sind. Während des zweitägigen Prozesses wurden insgesamt etwa 550 Pfund Material entnommen und in 16 handelsüblichen, dicht versiegelten Eimern verpackt, wobei die Probenstandorte mit Geo-Tags versehen wurden.

Probennahmestandort im Stockpile-Projekt in Wenden (9. Dezember 2020)

Das Stockpile-Projekt in Wenden enthält ca. 322.000 metrische Tonnen niedriggradiges Mangan, welches die US-amerikanische Regierung in den 1950er- und 1960er-Jahren erworben hat. Die Manganhalde war aufgrund der Notwendigkeit spezialisierter Verarbeitungsmethoden zur Umwandlung des niedriggradigen Mangans in brauchbare Formen von hochentwickelten Manganmaterial bisher ungenutzt. Falls American Manganese mit seinem Prüfprojekt im Labormaßstab erfolgreich ist, könnte eine Möglichkeit bestehen, eine Verarbeitungsanlage zu errichten, in der nicht wirtschaftlich nutzbare Manganressourcen in eine wertvolle EMM-Quelle umgewandelt werden können.