Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung



Deutsche Umwelthilfe und NABU entlarven falsche Umweltversprechen des chemischen

Recyclings



- Neue Studie von Deutscher Umwelthilfe, NABU und anderen Umweltverbänden

belegt, dass angebliche Umweltvorteile des chemischen Recyclings nicht

nachgewiesen werden können

- Vorhandene Studien zur Umweltverträglichkeit dieser unausgereiften Technologie

sind intransparent, einseitig und enthalten diverse Fehler - unabhängige

Studien fehlen

- Chemisches Recycling verbraucht besonders viel Energie, führt zu hohen

Materialverlusten und erzeugt giftige Nebenprodukte

- DUH und NABU fordern Abfallvermeidung, Mehrweg, Recyclingfähigkeit und

werkstoffliches Recycling zu stärken





Die als besonders innovativ und umweltfreundlich beworbene Technologie deschemischen Recyclings hält nicht, was sie verspricht. Dies ist das Ergebniseiner aktuell veröffentlichten Studie der Deutschen Umwelthilfe (DUH), desNaturschutzbundes Deutschland (NABU) und weiterer europäischer Umweltverbände.Gemeinsam haben die Verbände Studien zu den Umweltauswirkungen des chemischenRecyclings analysiert. Das Ergebnis: bisher fehlt es an unabhängigenUntersuchungen zu diesem Thema. In den untersuchten Publikationen werdenErgebnisse verzerrt dargestellt, ungerechtfertigte CO2-Gutschriften erteilt undwichtige Umweltaspekte außer Acht gelassen. Zusätzlich verhindert dieGeheimhaltung zugrundeliegender Daten eine Reproduzierbarkeit derStudienergebnisse. Die vermeintlichen Umweltvorteile des chemischen Recyclingskönnen damit nicht belegt werden.Das chemische Recycling wird zunehmend als Alternative zu nachweislichumweltfreundlicheren werkstofflichen Recyclingverfahren ins Spiel gebracht.Unternehmen wie BASF , Südpack und Borealis haben sich im Projekt "Chemcycling"zusammengeschlossen, um das chemische Recycling in Deutschland voranzubringen.Dabei wird mit der Umweltfreundlichkeit der Verfahren geworben, obwohl diesebisher nicht nachgewiesen sind." Die Versprechen der Industrie zur Umweltfreundlichkeit des chemischenRecyclings entbehren jeder Grundlage. Diese unausgereifte Technologie isthochriskant und hat massive Umweltauswirkungen. Um die Probleme durchKunststoffabfälle in den Griff zu bekommen, sind viele Lösungsansätze bereitsvorhanden - sie müssen nur umgesetzt werden. So gibt es ein großes Potential,mehr Verpackungen als bisher zu recyceln, indem diese recyclingfähig gestaltetwerden. Auch sollten durch die Förderung von Abfallvermeidung, Wiederverwendung