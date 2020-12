DGAP-News Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt in der Führungsetage auf gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 18.12.2020, 16:03 | 43 | 0 | 0 18.12.2020, 16:03 | DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach setzt in der Führungsetage auf gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel



18.12.2020 / 16:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hornbach setzt in der Führungsetage auf gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel

Vorstands-Personalia: Susanne Jäger und Albrecht Hornbach für weitere fünf Jahre bestellt - CFO Roland Pelka übergibt am 1. April 2021 an seine Nachfolgerin Karin Dohm



Bornheim bei Landau/Pfalz, 18. Dezember 2020.

Die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG sowie der Hornbach Management AG haben in ihren letzten Sitzungen vor dem Jahreswechsel 2020/21 erneut wichtige Weichen für die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung des Konzerns gestellt. Mit der Verlängerung der Vorstandsverträge von Albrecht Hornbach und Susanne Jäger setzen die Aufsichtsgremien auf eine gesunde Mischung aus Kontinuität und Wandel in der Führung der Hornbach-Gruppe. Der Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG verlängerte die Bestellung von Susanne Jäger (55) zum Mitglied des Vorstands über den 30. November 2021 hinaus für weitere fünf Jahre bis zum 30. November 2026. Sie trägt seit dem Jahr 2006 die Vorstandsverantwortung für Sortiment, Eigenmarke, Einkauf, Qualitätssicherung sowie Store Development. Die Bestellung von Albrecht Hornbach (66) zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Hornbach Management AG wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft ebenfalls für weitere fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2026 verlängert. Albrecht Hornbach wurde im November 2001 Vorstandsvorsitzender der damaligen Hornbach Holding AG. Nach dem Rechtsformwechsel in die Hornbach Holding AG & Co. KGaA übernahm er im Oktober 2015 den Vorsitz des Vorstands der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der KGaA. Er hat die Ressortverantwortung für Bau- und Gartenmärkte (Hornbach Baumarkt AG), Baufachhandel (Hornbach Baustoff Union GmbH) sowie Immobilien (Hornbach Immobilien AG). Albrecht Hornbach ist zudem seit April 2002 Mitglied des Aufsichtsrats der Hornbach Baumarkt AG und seit März 2009 dessen Vorsitzender. Seite 2 ► Seite 1 von 3 HORNBACH Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer