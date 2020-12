DAX - Allzeithoch in Griffweite

Sollte der Bereich um das Allzeithoch bei 13.795 Punkten erobert werden können, steht in der Folge die runde Marke von 14.000 Punkten im Fokus. Das langfristige Ziel der Bullen könnte bei einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung aber der Bereich am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei aktuell etwa 14.300 Punkten sein.

Nach dem Abprall am unteren Fibonacci-Fächer in den Monaten Oktober und November könnte nun ein langfristiger Hochlauf zum oberen Fibonacci-Fächer bevorstehen. Sollte der DAX allerdings wieder unter die Unterstützung von 13.350 Punkten fallen, wäre in der Folge mit einem erneuten Rücklauf zu den Unterstützungszonen bei 13.200 und 13.000 Punkte zu rechnen.