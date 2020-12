Cloudflare kündigt Cloudflare Pages an und stellt Unternehmen und Entwicklern die nächste Generation der Website-Entwicklungsplattform zur Verfügung

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit für ein besseres Internet, kündigte heute die Veröffentlichung von Cloudflare Pages an, der Website-Entwicklungsplattform der nächsten Generation mit außergewöhnlicher Performance, Sicherheit und Skalierbarkeit sowie einem attraktiven Preis. Cloudflare Pages ist JAMstack-kompatibel und bietet außergewöhnliche Sicherheit, Skalierbarkeit, Preise und Performance – bis zu doppelt so schnell wie andere Plattformen. Cloudflare Pages bietet Entwicklern eine einfachere, schnellere und kooperativere Möglichkeit, kostenlos Websites zu erstellen.

„Vom ersten Tag an wurde Cloudflare für den Einsatz von Entwicklern gebaut. In den letzten zehn Jahren haben sich Millionen von Entwicklern auf unsere Netzwerkleistung und Sicherheitsdienste verlassen. Mit Cloudflare Pages bieten wir ihnen jetzt eine skalierbare, schnelle, sichere und kostengünstige Plattform, um Anwendungen der nächsten Generation zu erstellen, die sie weltweit einsetzen können“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Intern sind wir der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein einzelner Entwickler ein milliardenschweres Unternehmen im Alleingang aufbauen wird. Wir hoffen, dass Cloudflare Pages die Bausteine liefern wird, die dabei helfen, diese Überzeugung Wirklichkeit werden zu lassen.“

Performance im Web war schon immer ein Kampf gegen Lichtgeschwindigkeit – der Zugriff auf eine Website aus London, die von Seattle (Washington) aus bereitgestellt wird, bedeutet, dass jede einzelne Asset-Anfrage über 7.000 Meilen zurücklegen muss. Cloudflare Pages ist der nächste Durchbruch im Kampf um die Web-Performance, indem ganze Websites direkt an der Edge des Internets und damit näher an den Endbenutzern erstellt werden. Mit Cloudflare Pages können sich Entwickler auf die Erstellung brillanter Websites konzentrieren, anstatt Zeit mit der Integration uneinheitlicher Systeme zu verbringen. Pages lässt sich nahtlos in GitHub integrieren, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen, um Feedback von verschiedenen Beteiligten zu sammeln und zu integrieren und um diese Änderungen schnell an die Edge zu übertragen.