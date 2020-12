sino AG | High End Brokerage: Nicht bindende Vereinbarung über Teilverkauf von Trade Republic Bank GmbH Geschäftsanteilen unterschrieben; Möglicher Verkaufserlös: 11,1 Millionen Euro - Beteiligungsquote könnte auf 13,8 % sinken

Die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der sino AG ("sino"), hat heute mit einem Kaufinteressenten ein Term Sheet ("Vereinbarung") über einen Teilverkauf von Geschäftsanteilen an der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic") geschlossen. Diese Vereinbarung ist nicht bindend, begründet also keine Rechtsansprüche der sino Beteiligungen GmbH hinsichtlich eines Kaufes durch den Interessenten und keine Rechtsansprüche des Interessenten auf einen Verkauf durch die sino Beteiligungen GmbH.



Ob es zum Abschluss eines notariellen Kaufvertrages mit dem Kaufinteresssenten kommt, der auf Basis der Vereinbarung erst noch im Detail zu verhandeln ist, ist ungewiss. Gesellschafter der Trade Republic haben bestimmte Vorkaufs- und Mitverkaufsrechte, hinsichtlich derer ungewiss ist, ob solche ausgeübt werden. Letztgenannte könnten ggfs. den Umfang der durch die sino Beteiligungen GmbH zu verkaufenden Geschäftsanteile mindern.



Im Falle der Durchführung des im Rahmen der Vereinbarung angestrebten Teilverkaufs und nach dem kurzfristig erwarteten Closing der Series B (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 13.11.2020) würde die Beteiligungsquote der sino Beteiligungen GmbH an der Trade Republic dann auf 13,8 % des Stammkapitals sinken. Diese prozentuale Beteiligung kann sich durch Ausübungen bereits zuvor vereinbarter Managementoptionen bis auf 7,1 % des Stammkapitals weiter verringern. Eine solche Verringerung durch künftige Ausübungen von Managementoptionen hält der Vorstand derzeit für überwiegend wahrscheinlich.

